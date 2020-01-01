Объявлен срок выхода нового Mitsubishi Outlander

В компании обещают новый уровень оснащения и акустического комфорта — лучший за всю историю марки.

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Компания Mitsubishi анонсировала старт продаж нового поколения Outlander — речь пока о запуске в США. Произойти это должно во втором квартале 2021 года. В компании называют новый Аутлендер самым тихим и хорошо оснащенным Mitsubishi, когда-либо продававшимся в Северной Америке. Модель позиционируется как совершенно новая и после североамериканского дебюта должна появиться и в других странах.

Дизайн экстерьера можно пока лишь представить, но уже очевидно, что Outlander станет первой моделью в новом фирменном стиле, заявленном в концепте Engelberg Tourer. Наиболее характерные черты — узкие полоски ходовых огней в верхней части передка и крупные блоки фар с несколькими ярусами светодиодов. Ожидается, что кроссовер унаследует платформу нового Nissan X-Trail, он же Rogue в США.

Соответственно, и силовые агрегаты будут от Rogue, включая гибридную установку — в свою очередь, Rogue позаимствовал ее от гибридного Outlander PHEV. Кстати, пресс-служба Mitsubishi заявляет, что подключаемый гибрид обновится уже к концу 2020 года: будет использован ДВС большего объема и мощности, а электрическая часть позволит иметь больший пробег на чистой электротяге.

Не исключается и появление на новом Аутлендере 1,5-литрового турбомотора от Mitsubishi Eclipse Cross. Больше подробностей мы узнаем на глобальной премьере новинки в начале 2021 года.

Фото: Carscoops.com.