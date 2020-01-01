Отечественные автомобили готовы купить только 11% россиян

При этом приобрести новую отечественную машину готовы 8% опрошенных, а подержанную — 3%.

После пандемии автомобилисты склонны чаще пользоваться личным транспортом, чем до нее. Среди опрошенных порталом Авто.ру такой ответ дали 14%. При этом 3% тех, кто ранее хотел вовсе отказаться от личной машины, пересев на каршеринг, такси или общественный транспорт, передумали делать это. На их решение повлияла ситуация с коронавирусом, а также экономическая ситуация в стране.

То есть ездить на личном автомобиле, не пересаживаясь на общественный транспорт или каршеринг, сегодня предпочитают 93% людей, владеющих машиной. Более того, 48% автомобилистов, несмотря на финансовые трудности, не собираются сокращать расходы на автомобиль. Среди «безлошадных» ездить на личном автомобиле предпочли бы 65% опрошенных.

То есть автомобиль в свете последних событий приобрел особую ценность, и 36% людей, не имеющих машины, планируют приобрести их в течение ближайших двух-трех лет. Среди автовладельцев сменить машину в течение того же периода времени собираются 24% опрошенных. Таким образом, у неавтомобилистов покупка машины входит в тройку приоритетных задач, а у автомобилистов — в пятерку.

Новые иномарки чаще покупают старшие поколения. Молодые люди в возрасте от 20 до 24 лет предпочитают (или могут себе позволить) иномарки с пробегом. Российские же автомобили планируют приобрести 11% опрошенных, из которых позволить себе купить новую машину могут 8%. Остальные 3% рассматривают покупку отечественного автомобиля с пробегом.

При выборе машины люди стали чаще ориентироваться на стоимость ее содержания и на расход топлива. На втором месте по степени важности для автомобилистов стали ходовые характеристики и комплектация автомобилей, а для тех, у кого пока нет машины, — ее дизайн. При этом людей заинтересовала идея «авто по подписке» — 44% среди автомобилистов и 47% среди тех, у кого пока нет собственной машины.

Какими автомобилями владельцы довольны больше всего? Ответ вы найдете здесь.

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