У кроссовера Chery Tiggo 4 появятся дешевые версии

Подвеска попроще, мотор поскромнее. А еще — диски меньшего размера.

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В ближайшем будущем у китайского компактного кроссовера Chery Tiggo 4 должны появиться сравнительно недорогие версии. По крайней мере, это следует из обновленного Одобрения типа транспортного средства, которое получила модель в России. На появление новых вариантов оснащения ранее намекали и в самой компании. В рамках бренда модель является бестселлером, и одним из главных ее козырей является как раз цена. Новые доступные версии, очевидно, призваны вызвать дополнительный интерес к Tiggo 4.

Новый ОТТС прописывает появление на кроссовере нового двигателя: рабочий объем — все те же 1,5 л, но отдача не 122, а всего 113 л.с. при крутящем моменте в 138 Нм. Движок можно сагрегатировать с одной из двух коробок передач — 5-ступенчатой МКП или вариатором.

Кроме того, вместо задней независимой подвески у недорогих вариантов будет полузависимая балка. А взамен 17- или 18-дюймовых колесных дисков, предлагающихся на Tiggo 4 сейчас, поставят 16-дюймовые.

Возможной причиной грядущего введения в линейку новых бюджетных версий является недавнее подорожание Tiggo 4, ведь цена на базовые комплектации вплотную приблизилась к психологическому потолку в миллион рублей.

Фото: Chery