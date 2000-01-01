Mazda возвращается: российский завод перешел на пятидневку

Сокращенный рабочий график действовал месяц.

Материалы по теме Российский завод Mazda вынужден сократить производство

Находящееся во Владивостоке предприятие «Мазда Соллерс» с 1 августа возвращается к графику работы пять дней в неделю. Сокращенная рабочая неделя продолжительностью в четыре дня была введена на заводе с 1 июля.

Возвращение к пятидневке стало возможным благодаря снятию режима самоизоляции в регионах, пишет «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «Мазда Соллерс». На заводе отмечают, что российский рынок сейчас проходит через период оживления — такая же тенденция наблюдается и на зарубежных рынках.

Напомним, совместное предприятие «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2012 году и на данный момент выпускает седаны Mazda6, а также кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5. Это единственный российский завод, производящий автомобили Mazda. Они поставляются более чем в 70 дилерских центров на территории РФ.

Летом 2019 года владивостокский завод двигателей «Мазда Соллерс» начал производство моторов SkyActiv-G, которые экспортируются в Японию.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС