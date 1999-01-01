И снова подушки Takata: объявлен отзыв Audi

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Материалы по теме Takata: грядет новый многомиллионный отзыв

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщает о добровольном отзыве автомобилей: проблемой для автомобилистов уже в который раз стали подушки безопасности компании Takata. Теперь неудобства доставлены хозяевам 512 машин Audi A4, A8, A6, TT, Cabriolet, купленных в России в период с 1997 по 2001 годы. На этих машинах, оборудованных подушкой безопасности водителя Takata и газогенератором Nadi, есть вероятность неполного или медленного раскрытия подушки в момент срабатывания.

Таким образом, печально известный производитель подушек в очередной раз не способен гарантировать защиту водителя в ДТП. Представители ООО «Фольксваген Груп Рус», являющегося дистрибьютором продукции Audi в России, будут уведомлять владельцев проблемных машин о необходимости осмотра и ремонта на официальном СТО.

Интерьер Audi A4 образца 1999 года

Но можно и самостоятельно по VIN-номеру узнать, попадает ли ваш Audi под отзыв, воспользовавшись одним из сервисов, которые приводит сайт Росстандарта. На машинах будет производится осмотр и, при необходимости, замена подушек безопасности. Все работы будут для владельцев бесплатными.

Еще в 2016 году количество жертв ДТП, погибших из-за некачественных подушек Takata, достигло десяти человек.

Фото: Audi