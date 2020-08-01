Пушистик и Пятнышко: Ford завел на заводе собак-роботов

Пушистик и Пятнышко помогут компании быстрее осваивать новые модели.

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Корпорация Ford начала использовать на своем заводе по производству коробок передач в США (Van Dyke Transmission Plant) двух роботов-собак, разработанных компанией Boston Dynamics. Один из четвероногих получил на заводе кличку Fluffy («Пушистик»), второй же сохранил прозвище, данное разработчиками — Spot («Пятнышко»). В первые дни ими будет управлять оператор, но потом они перейдут на автономный режим.

Задача роботов — создать подробную 3D-модель завода. Каждый из кибернетических псов оборудован пятью камерами высокого разрешения. Роботы могут перемещаться со скоростью до трех миль в час, приседать и проникать в те места, которые невозможно снять с помощью обычных 3D-камер, поэтому модель получится подробнее и качественнее. Кроме того, обычная «объемная» съемка занимает около двух недель, роботы же справятся намного быстрее. И они обойдутся компании дешевле, чем комплект 3D-камер.

3D-модели заводов нужны для быстрой реорганизации производства. Чем подробнее модель, тем проще перенастроить завод под новые задачи, отмечают специалисты Ford. В результате это приведет к тому, что компания сможет более оперативно осваивать и выводить на рынок новые модели автомобилей.

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Видео: Youtube, канал Ford Motor Company.