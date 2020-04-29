Началось: российский робот-почтальон выехал на улицы

С 29 апреля Яндекс.Ровер курсирует по тротуарам в Сколково, между администрацией Инновационного центра и отделением Почты России.

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Яндекс.Ровер впервые получил работу за пределами своей компании-разработчика — с ноября 2019 года такой же робот-курьер трудится на территории штаб-квартиры Яндекса. Теперь же автоматический почтальон перемещается по Сколково. Он полностью автономен, потому что умеет самостоятельно планировать движение, следить за обстановкой и объезжать препятствия, сообщает пресс-служба беспилотных автомобилей Яндекса.

В отличие от больших пассажирских и коммерческих беспилотников, компактный «почтальон» перемещается не по проезжей части, а по тротуарам. С его помощью специалисты Инновационного центра в Сколково смогут автоматизировать рутинные задачи по доставке небольших почтовых грузов — документов и посылок, считают в Яндексе. Расстояние между администрацией Центра и отделением Почты России, куда Яндекс.Роверу предстоит доставлять корреспонденцию, составляет несколько километров.

Ставить роботу задачи, открывать и закрывать его грузовой отсек, а также следить за его перемещениями можно со смартфона. В будущем работа робота-почтальона усложнится — его «загрузят» новыми задачами на территории наукограда.

Кроме того, в России в ближайшее время могут появиться беспилотники-дезинфекторы.

Фото: Яндекс