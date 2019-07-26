Штраф в размере 2000 рублей за не пройденное ТО и отсутствие диагностической карты — правда. Но сроки его введения — ложь.

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В конце июля 2020 года в сети появились предупреждения о том, что с 1 августа этого года в России начинает действовать штраф за отсутствие диагностической карты, размер которого составит 2000 рублей.

Действительно, штраф предусматривается Федеральным законом от 26.07.2019 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Но вступить в силу он должен был не 1 августа, а 27 июля 2020 года. Откуда вдруг взялась дата «1 августа» — непонятно.

Но штраф и соответствующие поправки в КоАП РФ в силу не вступили, так как Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» они были перенесены на 1 марта 2022 года.

Таким образом, никаких новых штрафов с 1 августа 2020 года в России не появилось, а ездить без диагностической карты, но с обязательством пройти ТО, можно до конца сентября 2020 года.

Кстати, последнюю льготу правительство просили отменить, так как она негативно сказывается на бизнесе ТО, временно лишившемся клиентов.

Фото: Егор Алеев/ТАСС