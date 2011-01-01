Техсервисы требуют отменить льготы по ТО

Принятый Госдумой закон об отсрочке прохождения ТО автомобилями при заключении договора ОСАГО лишил техсервисы клиентов и доходов, о чем операторы техосмотра написали письмо президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Всего под обращением подписались 120 операторов, которые заявляют о совокупных ежемесячных потерях в размере 1,4–1,68 млрд рублей.
Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса оформить полис ОСАГО без предоставления диагностической карты можно до 30 сентября 2020 года. Затем свидетельство о прохождении ТО все-таки придется предъявить страховой компании.
«В итоге получается, что страховая компания без заключения о возможности безопасного использования транспортного средства допускает его к участию в движении. Неисправный автомобиль несет существенную опасность», — говорится в письме.
Также операторы просят включить отрасль в перечень пострадавших от пандемии и дать ее участникам налоговые каникулы, пишет «Коммерсантъ». Кроме того, сервисы считают, что необходима новая методика расчета стоимости ТО.
В этом месяце должны были вступить в силу новые требования к ТО, которые из-за пандемии перенесли на 2021–2022 годы. Диагностические карты должны были стать электронными, а процесс прохождения ТО должен был бы подтверждаться фотографиями машин. Также реформа предусматривает штраф в 2000 рублей за езду без ТО. Измениться должны были периодичность прохождения ТО: осмотр не требовался бы машинам в возрасте до четырех лет, после чего до 10 лет ТО требовалось раз в два года, а затем — каждый год.
- Диагностические карты, сделанные удаленно, без предоставления машины на осмотр, будут аннулированы.
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