Новый VW Multivan сделают особенно комфортным

Автомобиль получит тот же дизайн передней части, как и Гольф восьмого поколения.

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Как и у Гольфа Mk8, у нового Мультивэна появилась узкая решетка радиатора с двумя горизонтальными полосками, на которых «висит» обновленный логотип Volkswagen, а также новые фары. Верхний и нижний воздухозаборники в бампере закрыты сетками в виде сот, а лобовое стекло, кажется, стало больше.

В профиль машина уже не смотрится громоздко благодаря немного благодяря плавным изогнутым линиям кузова. Замаскированные задние фонари Мультивэна стали горизонтальными, а не вертикальными, как у Т6. Но испытатели наклеили красную пленку, чтобы сбить нас с толку.

На задних сдвижных дверях, колесах и крыше машины установлены датчики, а в креслах, кажется, сидят манекены без «голов».

Судя по всему инженеры работают над настройками подвески, чтобы сделать ее комфортнее.

Ожидается, что новый VW T7 будет показан до конца 2020 года или в начале следующего. Построен он на универсальной платформе MQB Volkswagen Group, поэтому будет оснащаться не только двигателями внутреннего сгорания, но и гибридными установками, в том числе, мягкими гибридами.

Как новый VW Golf справился с «лосиным тестом»? Видео испытаний вы найдете здесь.

Фото: carscoops.com