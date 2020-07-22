Новый VW Golf на «лосином» тесте. Было и лучше!

Для успешного прохождения испытания скорость автомобиля пришлось снизить.

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«Лосиный» тест — это маневр уклонения с возвратом в полосу движения, по которому можно судить, насколько хорошо и безопасно управляется машина. И чем выше скорость во время испытания, тем лучше ее показатели.

Издание km77.com опубликовало видео «лосиного» теста нового поколения Volkswagen Golf. Хэтчбек провалил его — он не смог объехать препятствие на скорости 77 километров в час. На кадрах видно, что у машины скользят и передние, и задние колеса. Удачной оказалась попытка на скорости 69 км/ч. Увеличение скорости до 75 км/ч вновь привело к неудаче — автомобиль сбил конусы слева и не смог вернуться на полосу движения.

Во всяком случае, результат Гольфа оказался лучше, чем у Mercedes-Benz CLA Coupe, который прошел испытание на скорости 66 км/ч. Но восьмое поколение Гольфа показало себя хуже, чем седьмое. В 2017 году хэтчбек прошел тест на скорости 76 км/ч.

Ранее издание испытало универсал VW Passat, который прошел «лосиный» тест на скорости 73 км/ч.

Фото, видео: YouTube