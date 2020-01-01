Дедуля держал машину, чтобы поговорить, а купили ее за трогательную «историю»

Редкий Ford Falcon был припаркован в сарае в течение 30 лет, и в конце концов был продан за рекордную сумму.

Ford Falcon XA GT Hard Top RPO 83 фактически был австралийской версией Mustang, и в свое время машину производили в двух и четырехдверном варианте. Всего таких выпустили ограниченной партией в количестве 120 штук, они оснащались 5,8-литровым мотором V8, мощностью 330 л.с. и способны были развить 257 км/ч, но это было уже очень давно. Потому что купе было припарковано более трех десятилетий. А между прочим, автомобиль был предшественником модели, фигурировавшей в франшизе «Mad Max» («Безумный Макс»).

Владельцем купе 1973 года выпуска в свое время был австралиец Гордон Стабберсфилд, и он наотрез отказывался продавать, несмотря на большой интерес коллекционеров, потому что это была машина, которая напоминала ему о молодости — он приобрел ее незадолго до того, как женился, и незаметно состарился вместе с ней. Последний раз автомобиль выезжал на дорогу в 1988 году и с тех пор гнил в полуоткрытом придорожном сарае за пределами Брисбена. Деньги мужчину, похоже, не очень волновали, зато очень нравилось беседовать с людьми, которые заглядывали, чтобы полюбопытствовать, что это за автомобиль. Сам навес и ржавое сокровище хорошо были видны с дороги. Местные знали о чудачествах пожилого джентльмена и за глаза называли эту машину «Куриное купе».

Но в 2019 году дед скончался, и машина досталась наследнику, а тот сразу же выставил ее на аукцион. И как это ни удивительно, пыльный и изъеденный ржавчиной Ford Falcon 1973 года, гнивший в сарае более трех десятилетий, «ушел» с торгов за рекордные 215 000 долларов. Между тем, похожий, но в отличном состоянии, можно найти и за 180 000 долларов, сообщает FoxNews. Но в этом экземпляре все детали были родные, и сопровождала машину такая трогательная история! Правда, что новый владелец собирается делать с этим ветхим ретро, не сообщается.

Бывают дедушки, которые и в старости заставляют о себе поговорить. Так, этот мужчина в 78 лет почувствовал жажду скорости и купил спорткакр McLaren 720S Spider.

Дедуля держал машину, чтобы поговорить, а купили ее за трогательную «историю» Редкий Ford Falcon был припаркован в сарае в течение 30 лет, и в конце концов был продан за рекордную сумму. Дедуля держал машину, чтобы поговорить, а купили ее за трогательную «историю»

Фото: foxnews.com