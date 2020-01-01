Как быстро испортить машину? Приклеить фальшивые патрубки

По степени бестолковости это, пожалуй, худший автомобильный аксессуар, но спрос на него, судя по всему, уже есть.

Есть много безвкусных вещей, которыми машины оснащаются непосредственно на заводе. Например, фальшивыми наконечниками выхлопных труб в бампере автомобиля. Заглянув в них, вы увидите обычные выхлопные трубы небольшого диаметра.

Хуже могут быть только наклейки в виде патрубков выхлопной системы, которые клеятся на бампер. Более бессмысленный автоаксессуар вообразить сложно.

Видео длится всего несколько секунд, но больше и не нужно, чтобы испортить хороший автомобиль баварского производства. Автор видео не говорит, где он купил эти нелепые наклейки и сколько заплатил за них. Теперь машина выглядит абсолютно нелепо — у нее шесть патрубков на шесть цилиндров — два в правой части бампера и четыре по центру.

В подобных аксессуарах нет ничего нового. Воздухозаборники на капот и крышу, а также вентиляционные отверстия существуют уже несколько десятилетий и приобретаются для придания автомобилю уникального внешнего вида.

Сегодня модно устанавливать патрубки выхлопной системы по центру заднего бампера. Причем делается это не только у суперкаров. Этим и объясняется появление наклеек-имитаций.

Еще можно насверлить в автомобиле дырок, чтобы снизить его вес. Это не шутка — у нас есть доказательство того, что кто-то пошел на такое «улучшение» машины.

Фото, видео: TikTok