Как быстро испортить машину? Приклеить фальшивые патрубки

Есть много безвкусных вещей, которыми машины оснащаются непосредственно на заводе. Например, фальшивыми наконечниками выхлопных труб в бампере автомобиля. Заглянув в них, вы увидите обычные выхлопные трубы небольшого диаметра.
Хуже могут быть только наклейки в виде патрубков выхлопной системы, которые клеятся на бампер. Более бессмысленный автоаксессуар вообразить сложно.
Видео длится всего несколько секунд, но больше и не нужно, чтобы испортить хороший автомобиль баварского производства. Автор видео не говорит, где он купил эти нелепые наклейки и сколько заплатил за них. Теперь машина выглядит абсолютно нелепо — у нее шесть патрубков на шесть цилиндров — два в правой части бампера и четыре по центру.
В подобных аксессуарах нет ничего нового. Воздухозаборники на капот и крышу, а также вентиляционные отверстия существуют уже несколько десятилетий и приобретаются для придания автомобилю уникального внешнего вида.
Сегодня модно устанавливать патрубки выхлопной системы по центру заднего бампера. Причем делается это не только у суперкаров. Этим и объясняется появление наклеек-имитаций.
- Еще можно насверлить в автомобиле дырок, чтобы снизить его вес. Это не шутка — у нас есть доказательство того, что кто-то пошел на такое «улучшение» машины.
Фото, видео: TikTok