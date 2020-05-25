Хотите, чтобы ваш автомобиль ехал быстрее? Просто сделайте его легче. Например, насверлив в корпусе дырок.

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Производители автомобилей время от времени выпускают заряженные версии моделей, с облегченными кузовами, доработанными подвесками и мощными двигателями, но стоят они слишком дорого, чтобы купить их мог любой желающий.

Но существуют более дешевые способы сделать автомобиль если не мощнее, то легче, а значит динамичнее — уменьшить вес самостоятельно.

Фотография машины, размещенное на Reddit, показывает, как будет выглядеть облегченная Тойота Камри в кузове XV10 1990-х годов выпуска. Как кусок швейцарского сыра.

Чтобы сделать автомобиль как можно легче, владелец просверлил все боковые поверхности — крылья и двери. Так он удалил «лишний» металл, который делал седан слишком тяжелым. Десятки отверстий были просверлены и в заднем бампере, а также в средних стойках. Последнее может повлиять на прочность кузова, но владелец Camry, кажется, считает, что ради снижения веса можно пренебречь безопасностью.

Более того, множество отверстий были просверлены и в колесных дисках и даже в тормозных барабанах задних колес. Также была удалена вся обшивка салона и ручки открывания задних дверей с механизмами. Нет и боковых стекол, хотя заднее правое окно, кажется, заделано пластиковым оргстеклом.

Да, Камри стала заметно легче, но ездить на ней теперь можно только в хорошую погоду и по треку, надеясь, что в одном из поворотов она не сложится пополам.

У нас в стране несколько иной подход к улучшению машин. Например, из них порой делают танки...

Фото: Reddit