АВТОВАЗ выпустит молодежный кроссовер

Новая версия Лады XRAY Cross будет рассчитана на молодых людей и отличаться окраской кузова.

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Lada XRAY Cross в особой комплектации уже сошла с конвейера завода. Несколько экземпляров предназначены для испытаний.

Новая версия машины, получившая название Black (в переводе с англ. — черный) окрашена в белый цвет, но ее крыша, а также обтекатели зеркал заднего вида,- черные, пишет РГ. На двери багажника, а также на задних пассажирских дверях, наклеены шильдики «Black».

Салон кроссовера — полностью черный, включая обивку стоек и крыши. К слову, черный потолок можно нередко встретить во многих премиальных автомобилях, что стало трендом последних лет.

Об уровне оснащения Lada XRAY Cross Black не сообщается. Что касается двигателей, то комплектация будет представлена со 113-сильным атмосферным бензиновым мотором Renault H4Mk объемом 1,6 литра, работающим в паре с вариатором Jatco JF015E.

Самый доступный по цене XRAY Cross с таким же сочетанием двигателя и коробки (в комплектации Classic/Optima) стоит 888 900 рублей. Какой окажется цена новинки, с учетом того, что рассчитана она на молодежь, пока неизвестно. К слову, в максимальной комплектации автомобиль стоит 1 055 900 рублей.

Особая комплектация появилась и у внедорожного Ларгуса — Quest.

Фото: АВТОВАЗ