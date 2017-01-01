Lada Largus Cross Quest — известна цена. Дорого! — журнал За рулем

Lada Largus Cross Quest — известна цена. Дорого!

Цифру из прайс-листа сообщил один из дилеров Лады — наценка оказалась неоправданно высокой.

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АВТОВАЗ начал поставлять дилерам универсалы Largus Cross Quest

Новая внедорожная версия универсала Lada Largus Cross Quest окажется дороже исходной модели на 58 тысяч рублей. Таким образом, машина с 7-местным салоном будет продаваться по цене 876 900 рублей, тогда как обычный кросс-универсал с третьим рядом сидений стоит 818 900 рублей.

Стоимость 5-местного универсала не называется, но, вероятно, он подорожает на те же 58 тысяч рублей — до 853 900 рублей.

Мы уже писали, что версия Quest отличается новыми передними креслами, как у модели XRAY Cross, обтянутыми тканью и экокожей, с вышитым на них лого «Quest». Трехступенчатым подогревом сидений с кнопками управления на центральной консоли, улучшенной шумоизоляцией, черными глянцевыми корпусами зеркал, особыми 16-дюймовыми литыми дисками и шильдиками «Quest».

Набор изменений нельзя назвать большим, в отличие от наценки — 58 тысяч рублей! По сути, за кресла, логотипы и более плотную шумоизоляцию.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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