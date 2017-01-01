Цифру из прайс-листа сообщил один из дилеров Лады — наценка оказалась неоправданно высокой.

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Новая внедорожная версия универсала Lada Largus Cross Quest окажется дороже исходной модели на 58 тысяч рублей. Таким образом, машина с 7-местным салоном будет продаваться по цене 876 900 рублей, тогда как обычный кросс-универсал с третьим рядом сидений стоит 818 900 рублей.

Стоимость 5-местного универсала не называется, но, вероятно, он подорожает на те же 58 тысяч рублей — до 853 900 рублей.

Мы уже писали, что версия Quest отличается новыми передними креслами, как у модели XRAY Cross, обтянутыми тканью и экокожей, с вышитым на них лого «Quest». Трехступенчатым подогревом сидений с кнопками управления на центральной консоли, улучшенной шумоизоляцией, черными глянцевыми корпусами зеркал, особыми 16-дюймовыми литыми дисками и шильдиками «Quest».

Набор изменений нельзя назвать большим, в отличие от наценки — 58 тысяч рублей! По сути, за кресла, логотипы и более плотную шумоизоляцию.

АВТОВАЗ готовит обновленный универсал Largus, который должен появиться до конца этого года.

Фото: АВТОВАЗ