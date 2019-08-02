У кроссовера Haval F7 появится новая топовая комплектация — журнал За рулем

У кроссовера Haval F7 появится новая топовая комплектация

В новой максимальной комплектации Tech Plus предусмотрен расширенный комплекс электронных ассистентов и цифровая приборная панель.

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Haval представляет топ-версию интеллектуального кроссовера F7 Tech Plus. Отличается такой автомобиль и внешне, его легко узнать благодаря 19-дюймовым легкосплавным колесным дискам оригинального дизайна и новой хромированной решетке радиатора.

Однако основное отличие Haval F7 Tech Plus в том, что он получил целый набор электронных систем активной безопасности: систему мониторинга слепых зон, помощи при выезде с парковки задним ходом, распознавания дорожных знаков, предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу, адаптивный круиз-контроль с системой автоматического торможения и с функцией распознавания пешеходов, а также систему автоматического управления дальним светом.

Кроме того, автомобиль оснащен цифровой панелью приборов, контроллером управления многофункциональной мультимедийной системой и беспроводной зарядкой.

Автомобиль в новой комплектации предложат с четырехцилиндровым турбированным бензиновым двигателем объемом 2 л., мощностью 190 л.с. и роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа 7DCT.

Таким образом, комплектация Tech Plus станет топовой в ряду представленных ранее Comfort, Elite и Premium. Продажи F7 Tech Plus в России начнутся во второй половине августа, цены пока не сообщают, но очевидно, что они будут выше 1 799 000 тыс. рублей, которые сейчас просят за моноприводный кроссовер с мотором 2 л в комплектации Premium.

Сегодня цены на кроссовер Haval F7 на российском рынке стартуют от 1 489 000 рублей (комплектация Comfort), а в версии купе — от 1 539 000 рублей.

Фото: Haval

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Отзывы о Haval F7 (5)

Haval 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

симпатичный

Недостатки:

Цена, эргономические просчеты, двигатель и коробка-кот в мешке

Комментарий:

Конкурентоспособная цена за китайца с неизвестным роботом и двигателем, однозонным климатом и бликующим майфуном за 1.9 мульта? Вы серьезно??? Всегда уважал "За рулем" за объективность, но это слишком ребята. За эти деньги можновзять Тигуан, который даже с 1.4–150 будет выигрышней и по ...

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