Полуголый человек просил людей в проезжавших мимо машинах вызвать полицию и бился головой о лобовое стекло грузовика.

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Странное происшествие произошло на одной из автострад во Флориде — мужчина лежал на капоте грузовика и пытался разбить лобовое стекло кулаками и головой. Это представление продолжалось несколько минут, на протяжении девяти миль или 14,5 км.

Согласно сообщениям местных СМИ, мужчина ехал по автостраде и подвозил пассажира, как вдруг тот начал странно себя вести. В конце концов он потребовал остановить машину и вышел из нее посреди дороги.

После этого события приняли вовсе странный оборот. Он залез на бетонный барьер, разделяющий полосы встречного движения. Увидев его, машины стали притормаживать. И вдруг мужчина прыгнул на капот фуры и начал лупить по лобовому стеклу руками и даже головой.

Как ни странно, водитель грузового автомобиля не остановился. Более того, он всячески пытался сбросить неадекватного пассажира с капота: тормозил и вилял из стороны в сторону. При этом мужчина на капоте кричал проезжающим мимо людям и просил, чтобы они вызвали полицию.

Патруль в итоге нагнал фуру и снял мужчину с ее капота. Больше о происшествии ничего не известно. Нет никаких сообщений о травмах или мотивах неадекватного человека.

Недавно в Италии водителю Форда Фокуса был выписан штраф за 10-кратное превышение скорости (703 км/ч), причем полиция настаивает, что так оно и было. При этом мировой рекорд скорости серийного авто — 490 км/ч.

Фото, видео: Youtube