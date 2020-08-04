Итальянский суперкар был ввезен в Австралию из Великобритании, после чего его разрезали пополам и превратили в лимузин. Поскольку модель имеет полностью алюминиевое шасси и корпус, вставка для увеличения салона была тоже изготовлена из алюминия, но не вся. Крыша, боковые панели и задние открывающиеся вверх двери сделаны из стекловолокна, чтобы сделать машину как можно легче.
В салоне лимузина помещается до восьми человек, в распоряжении которых два телевизора, премиальная аудиосистема, уникальная подсветка и бар.
Автомобиль выставлен на продажу в Австралии, где и был собран в 2012 году.Старый лимузин Ferrari 360 Modena оценили в 21 млн рублей
Лимузин, как и исходная модель, оснащен 400-сильным 3,6-литровым атмосферным двигателем V8, но трансмиссия взята от Subaru Liberty GT (Subaru Legacy).
Это не единственный в мире лимузин на базе Ferrari 360 Modena. Два года назад в США на продажу был выставлен похожий автомобиль с желтым кузовом, стоимость которого составляла 95 000 долларов (всего 7 млн рублей). Но его так и не смогли продать. Смогут ли австралийцы избавится от своего монстра, предлагая его за 399 999 австралийских долларов (21 млн рублей), при том, что пробег машины составляет 65 000 км.
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Фото: carsales.com.au