Автомобиль выставлен на продажу в Австралии, где и был собран в 2012 году.

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Итальянский суперкар был ввезен в Австралию из Великобритании, после чего его разрезали пополам и превратили в лимузин. Поскольку модель имеет полностью алюминиевое шасси и корпус, вставка для увеличения салона была тоже изготовлена из алюминия, но не вся. Крыша, боковые панели и задние открывающиеся вверх двери сделаны из стекловолокна, чтобы сделать машину как можно легче.

В салоне лимузина помещается до восьми человек, в распоряжении которых два телевизора, премиальная аудиосистема, уникальная подсветка и бар.

Старый лимузин Ferrari 360 Modena оценили в 21 млн рублей Автомобиль выставлен на продажу в Австралии, где и был собран в 2012 году. Старый лимузин Ferrari 360 Modena оценили в 21 млн рублей

Лимузин, как и исходная модель, оснащен 400-сильным 3,6-литровым атмосферным двигателем V8, но трансмиссия взята от Subaru Liberty GT (Subaru Legacy).

Это не единственный в мире лимузин на базе Ferrari 360 Modena. Два года назад в США на продажу был выставлен похожий автомобиль с желтым кузовом, стоимость которого составляла 95 000 долларов (всего 7 млн рублей). Но его так и не смогли продать. Смогут ли австралийцы избавится от своего монстра, предлагая его за 399 999 австралийских долларов (21 млн рублей), при том, что пробег машины составляет 65 000 км.

Еще об одном лимузине Феррари вы можете узнать здесь.

Фото: carsales.com.au