Рекламу Audi с маленькой девочкой сочли «небезопасной» и «сексуально провокационной»

На фото маленькая девочка с бананом, которая стоит перед машиной. Это должно было символизировать семейные ценности, но пользователи соцсети увидели совсем другое.

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Уже не первый раз креативная реклама Volkswagen Group подвергается нападкам, в наш век скрытых смыслов креативщикам следует сто раз подумать, прежде чем закладывать в ролик ту или иную ассоциацию — она может быть неверно истолкована.

На рекламе, опубликованной в Твиттере Audi в воскресенье, изображена девочка, которая прислонилась к решетке радиатора RS4 Avant и ест банан. К твиту прикреплено сообщение: «Пусть ваше сердце бьется быстрее — во всех отношениях». А теперь, внимание (!), что эта картинка должна была символизировать: ваш ребенок, при виде которого, как и при виде машины, сердце бьется быстрее, семейный автомобиль, а также то, что даже самые маленькие и незащищенные участники дорожного движения могут положиться на системы безопасности RS.

Но пользователи тут же стали находить в довольно безобидной картинке скрытые смыслы. Не понравилось место, где стоит девочка — водитель за рулем не смог бы ее увидеть из-за маленького роста, значит, это опасно для жизни.

Другие нашли в фото сразу ворох непристойностей.

«Красный цвет = эротика, спортивная машина = потенция, мини-платьице = сексуальность, банан = фаллический символ. Конечно, все это чистое совпадение…» — написал пользователь DjBeeTee.

Третьи посчитали рекламу просто безвкусной.

Audi сразу же выпустила извинения. Если резюмировать, смысл их сводится к тому, что компания слышит людей и заботится о детях, и ничего такого демонстрировать не собиралась. RS4 Avant — это семейный автомобиль, и поэтому они демонстрируют различных членов семьи в рекламной кампании. Рекламу посчитали ошибкой и извинились за «бесчувственное изображение», которое впредь не будет использоваться, а также пообещали провести внутреннюю проверку и выяснить, кто и почему допустил такой промах.



Новый казус возник всего через несколько месяцев после того, как рекламу Volkswagen Golf 2020 года назвали расистской.

Фото: Audi