А еще маркетологи напортачили с буквами.

Материалы по теме Эпическая реклама Volvo: башня из 4 грузовиков и президент

Компания Volkswagen выпустила много запоминающихся красивых рекламных роликов. Но этот ролик запомнят по другим причинам: реклама нового поколения Golf Mk8 вызвала много критики.

В ролике, опубликованном на официальных страничках бренда в социальных сетях, показан африканец, осматривающий новый Гольф. Затем рука белого человека хватает его, ставит возле двери ресторана и щелчком загоняет внутрь. Что этим хотели сказать маркетологи Фольксвагена — непонятно.

Недовольство вызвало не только обращение с африканцем. Ресторан, в который рука закинула человека, называется Petit Colon. Как отметили в BBC, название переводится как «Маленький Колонист». При этом Германия когда-то колонизировала части Африки и, как сообщается, убила при этом сотни тысяч африканцев.

Но на этом плохие новости не заканчиваются. Маркетологи неудачно поиграли с буквами надписи «Der Neue Golf» («Новый Гольф»), которые, постепенно исчезая, образуют набор для составления слова «neger» (негр):

Сначала в компании пытались защитить рекламный ролик, но в итоге отреклись от него, опубликовав следующее заявление:

«Мы понимаем гнев в отношении видео. Совершенно ясно, что это видео некорректное и неприятное. Мы отказываемся от данного ролика и приносим свои извинения».

В компании пообещали провести расследование процесса утверждения рекламы и уверили, что «нетерпимы к любым проявлениям расизма, ксенофобии или дискриминации», хотя до этого были «удивлены и шокированы тем, что наша реклама в Instagram могла быть неправильно понята».

Подборку корректных и забавных реклам машин вы можете найти здесь.

Фото, видео: Volkswagen