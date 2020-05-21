Сегодня, в 12:03 Очень странная реклама Volkswagen — там бьют африканцев (видео) А еще маркетологи напортачили с буквами.
Материалы по теме
Компания Volkswagen выпустила много запоминающихся красивых рекламных роликов. Но этот ролик запомнят по другим причинам: реклама нового поколения Golf Mk8 вызвала много критики.
В ролике, опубликованном на официальных страничках бренда в социальных сетях, показан африканец, осматривающий новый Гольф. Затем рука белого человека хватает его, ставит возле двери ресторана и щелчком загоняет внутрь. Что этим хотели сказать маркетологи Фольксвагена — непонятно.
Недовольство вызвало не только обращение с африканцем. Ресторан, в который рука закинула человека, называется Petit Colon. Как отметили в
BBC, название переводится как «Маленький Колонист». При этом Германия когда-то колонизировала части Африки и, как сообщается, убила при этом сотни тысяч африканцев.
Но на этом плохие новости не заканчиваются. Маркетологи неудачно поиграли с буквами надписи «Der Neue Golf» («Новый Гольф»), которые, постепенно исчезая, образуют набор для составления слова «neger» (негр):
Сначала в компании пытались защитить рекламный ролик, но в итоге отреклись от него, опубликовав следующее заявление:
«Мы понимаем гнев в отношении видео. Совершенно ясно, что это видео некорректное и неприятное. Мы отказываемся от данного ролика и приносим свои извинения».
В компании пообещали провести расследование процесса утверждения рекламы и уверили, что «нетерпимы к любым проявлениям расизма, ксенофобии или дискриминации», хотя до этого были «удивлены и шокированы тем, что наша реклама в Instagram могла быть неправильно понята».
Фото, видео: Volkswagen
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter