Современные автомобили оснащаются множеством фильтров, благодаря чему сахар в бензобаке уже не представляет для них серьезной опасности.

Опасность сахара в бензобаке нельзя назвать мифом. В давние времена его подсыпали из хулиганства или чтобы наказать владельца машины за какой-либо проступок. И «наказание» срабатывало. Защитить машину от этого могла обычная пробка с запором.

Гранулы сахара могут повлиять на работу мотора, но для этого они должны в него попасть. Что же происходит с современным автомобилем, если в его бензобаке вдруг появится сахар?

В новом видео ChrisFix показано, что сахар не растворяется в бензине и, следовательно, не может повлиять на работу двигателя. Опасны сами гранулы, но на их пути нередко стоит мелкая сетка в горловине бензобака, а также топливный фильтр, который не даст сахарным гранулам попасть в мотор.

Но это не значит, что от сахара в баке не нужно избавляться. Бак придется снимать и промывать, а также поменять топливный фильтр. Но на этом всё. Автор видео Крис говорит, что для современного автомобиля это довольно простая процедура. В частности, у Крайслера, на котором ставился эксперимент, топливный насос и бак легко снимаются, а процесс промывки и замены занимает 30 минут.

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Фото, видео: Youtube