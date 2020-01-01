Новый Hyundai Tucson: ждем дебюта в августе

Ожидается, что дизайн кроссовера будет максимально приближен к стилистике концепта Vision T, который показали в прошлом году на выставке в Лос-Анджелесе.

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В Сети появились свежие шпионские фотографии Hyundai Tucson четвертого поколения, а также лист сертификации завершенных испытаний на выбросы и уровень шума для новых Tucson 1.6 T-GDi CVVD и 1.6 T-GDi Hybrid.

Известно, что для нового Туссана будет предложен модернизированный дизельный двигатель 2.0 R-Engine CRDi, который стал более экономичным и в котором снижены уровень шума и вибрации. Кроме того, будет устанавливаться турбированный бензиновый мотор SmartStream G1.6 T-GDi, мощностью 180 л.с., сейчас им оснащается Sonata Sport. Однако, в отличие от Sonata, где данный мотор агрегатируется 8-диапазонным автоматом, для Tucson предложат 7-ступенчатую роботизированную коробку передач DCT.

Кроме того, будут представлены гибридная версия и полуавтоматическая модель N-Line. Гибрид прошел тест на выбросы с тем же мотором 1.6 T-GDi, что и новый Sorento или Santa Fe, мощность его ДВС составила 180 л.с. при неизвестной мощности электродвигателя. Версия N-Line будет иметь такую ​​же максимальную мощность в 290 л.с., что и Sonata N-Line.

В основу Hyundai Tucson легла новая платформа, в которой улучшены безопасность при столкновении и ходовые качества, при этом она легче и у нее более низкий центр тяжести, чем у существующей сейчас. Применение новой платформы позволило увеличить размер кузова и колесную базу относительно текущего Tucson. Это даст возможность кроссоверу нового поколения конкурировать с бОльшим количеством моделей, в частности с Honda CR-V или Toyota RAV4.

Внешне автомобиль должен быть похож на концепткар Vision T: будет такая же решетка радиатора с геометрическим рисунком, угловатая форма колесных арок, а задние фонари соединены горизонтальной светящейся планкой, сообщает thekoreancarblog.com. Сохранит серийный автомобиль и необычные фары концепта, которые интегрированы в рисунок решетки радиатора и в неактивном состоянии практически незаметны, а загораясь становятся похожими на расправленные крылья чайки.

В базовой комплектации салон будет выглядеть аналогично индийскому варианту кроссовера Creta: горизонтальная приборная панель с широким монитором, четырехспицевое рулевое колесо, электронные кнопки переключения передач и прямоугольные вентиляционные отверстия.

Но пока это всего лишь домыслы, новый Tucson обещают представить в августе.

Тизеры нового Hyundai Tucson появляются уже давно, правда, корейская компания уверяет, что сама она к ним отношения не имеет.

Новый Hyundai Tucson: ждем дебюта в августе Ожидается, что дизайн кроссовера будет максимально приближен к стилистике концепта Vision T, который показали в прошлом году на выставке в Лос-Анджелесе. Новый Hyundai Tucson: ждем дебюта в августе

Фото: thekoreancarblog.com