Как моют самые большие машины в мире

Чтобы отмыть, например, карьерный самосвал высотой около 12 метров, используются две разные технологии.

Чистота автомобилей нужна не только для их эстетичного вида. Например, на огромные самосвалы может налипнуть тонна грязи и пыли, из-за чего снизится их грузоподъемность.

Чистыми должны быть и полуприцепы, длина которых может достигать десятков метров. Причем мыть их нужно не только снаружи, но и внутри, чтобы грязь не пачкала груз, а также для удаления запахов.

А как отмыть гусеницы танков, которые состоят из множества деталей? Для этого тоже есть своя технология.

В основном применяется два способа: ручная мойка с помощью водометов либо автоматическая мойка, где либо транспорт проезжает сквозь струи воды, либо сам блок брандспойтов перемещается вдоль кузова или фюзеляжа.

Также в видео показано, как отмываются самолеты и огромные корабли.

Мыть машину приятнее самому. Сделать это можно на мойках самообслуживания.

Фото, видео: Youtube