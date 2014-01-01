Неудачи случаются, а подобные казусы — исключительная редкость: проехать всего 64 км, но успеть разбить десятки машин, сбить человека и попасться полиции из-за того, что просто застрял… Это надо умудриться!

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По данным полиции штата Орегон, им поступило сообщение о странном водителе, который попал в аварию в 10:37 и скрылся с места ДТП. Как заявил потерпевший, пикап Dodge Ram 1500 врезался в зад машины, пока он стоял на светофоре, после чего попытался вытолкнуть его на перекресток.

Позже выяснилось, что безумный пикап разыскивает и полицейское управление города Кус-Бей, где пикап также протаранил несколько машин. Затем поступило сообщение о том, что грузовик был замечен недалеко от Флоренции, где повредил еще несколько автомобилей и ранил человека.

Полиция поймала нарушителя лишь тогда, когда он снес ворота и плотно застрял в песке, посадив пикап на днище. Нарушителем оказался 47-летний Кевин Симпсон из Калифорнии.

После проверки номерных знаков машины выяснилось, что пикап был угнан. В результате Симпсону был предъявлен целый веер обвинений: «угон, невыполнение обязанностей водителя, безрассудное вождение и преступные действия». Список обвинений может увеличиться еще на пару обвинений, так как Кевин сбил человека и помял 26 машин.

Симпсон оказался не самым законопослушным гражданином США. На его счету несколько арестов, кража со взломом в 2017 году и два проникновения в дома в 2014 году.

Уходя от полиции, угонщик врезался в другого угонщика. Невероятно, но такое случилось совсем недавно.

Фото: полиция штата Орегон