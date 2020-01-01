Невероятная «встреча»: угонщик на Ленд Крузере врезался в угонщицу на Бьюике

Когда завершатся все судебные разбирательства, возможно, этим двоим стоит встретиться и поболтать, ведь до этого они знакомы не были, а общего у них немало!

Жизнь порой подкидывает невероятные сюжеты, например, кто бы мог представить, что кто-то в угнанной машине столкнется с человеком, который также за рулем краденого авто! А ведь такое на самом деле недавно произошло в Орегоне (США).

5 июля в полицию Ньюберга-Данди поступило сообщение об угоне Toyota Land Cruiser. Полицейские объявили розыск и вскоре после этого обнаружили внедорожник на одной из городских улиц. Началась погоня, угонщик не справился с управлением и во время преследования врезался в Buick Regal, за рулем которого была женщина.

При столкновении никто не пострадал, но когда полицейский запросил информацию на Регал, выяснилось, что Buick также был угнан около трех недель назад. Причем это был совершенно не связанный инцидент, не имевший ничего общего с кражей Ленд Крузера.

Более того, полиция обнаружила, что 25-летняя Кристин Николь Бег за рулем Бьюика была под «веществами». В итоге ее арестовали за вождение в нетрезвом виде и угон автомобиля.

27-летнему водителю внедорожника Land Cruiser Рэнди Ли Куперу предъявили еще более длинный список потенциальных обвинений: несанкционированное использование чужой машины, попытка скрыться от полиции, нападение на полицейского и агрессивное вождение, которое в итоге привело к аварии.

В романтических комедиях бывает много разнообразных ситуаций, которые приводят к встрече двух человек, но этот сюжет подкинула сама жизнь. Возможно, после того, как эти двое решат свои правовые проблемы, им стоит подумать о том, чтобы встретиться.

Владельцы же украденных Land Cruiser и Regal оказались настоящими товарищами по несчастью! У обоих разбитые в хлам автомобили, и если страховка не в порядке, им предстоит головная боль, связанная с ремонтом. Хотя, может быть, и эта парочка найдет общий язык.

Вот шесть признаков того, что вашу машину хотят угнать.



Фото: Департамент полиции Ньюберг-Данди