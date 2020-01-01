Вашу машину хотят угнать: 6 признаков

На эти мелочи или странности легко не обратить внимания. Но если они повторяются — стоит задуматься.

По статистике МВД, при угоне преступники чаще всего взламывают двери и замки зажигания с помощью механических «проворотов». А еще могут разбить стекло, чтобы попасть в салон. Двигатель заводят дубликатом ключа. Часто используют и специальные радиоэлектронные средства, которые позволяют открывать двери, завести мотор и заблокировать противоугонную систему.

Прежде чем угнать автомобиль, его, как правило, «проверяют». Способов такой проверки известно много. Вот самые популярные.

Телефонные звонки

Как и подавляющее большинство мошеннических действий, угон может начинаться с телефонных звонков. Их цель — выяснить, как защищена ваша машина. Ваши контакты могут найти через различные базы, доступные преступникам. Чтобы ответить на вопросы незнакомца по телефону, надо быть совсем, скажем мягко, наивным. Хотя он и может представиться, например, сотрудником сервиса, где вы (якобы) недавно устанавливали сигнализацию.

Задача несколько упрощается, если вы выложили объявление о продаже автомобиля. За чередой безобидных вопросов потенциального покупателя могут последовать «скользкие»: что установлено? Беспроблемно ли работает? Где храните машину? На последний не стоит отвечать ни при каких условиях. На два первых — после совершения сделки: не оставлять же следующего владельца в неведении относительно того, как обращаться с приобретением.

Просьба о помощи

Преступники любят давить на жалость и человечность при разных нарушениях закона. Не исключение и угоны. Ни в коем случае не призываем игнорировать просьбы о помощи! Только не теряйте голову, бросаясь помогать незнакомцу. Оставленная без присмотра машина — легкая добыча, ради которой, возможно, и затеян спектакль. Сначала заглушите двигатель, закройте окна, поставьте на сигнализацию и только после этого помогайте незнакомцу.

Пока очевидец помогал водителю этого Volvo, упавшего в Яузу, его Audi Q7 угнали.

Впрочем, злоумышленники могут воспользоваться ситуацией, когда кому-то действительно нужна помощь, причем срочная.

Резонансный случай произошел 18 июня 2012 года в районе Русаковской набережной в Москве. Volvo S60 пробил ограждение и упал в реку. На помощь бросились очевидцы, в том числе водитель Audi Q7, проезжавший мимо. В это время 44-летний москвич Евгений Кирин, который также стал очевидцем аварии, угнал внедорожник. Попутно прихватив личные вещи владельца Audi: футболку, джинсы и наплечную сумку. На следующий день угонщика задержали, а 29 ноября приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

«Глюки» сигнализации

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Очень важный сигнал — нестандартно срабатывающая сигнализация. Конечно, никто не застрахован от обычных глюков электроники (особенно если противоугонная система установлена не на заводе) или от садящейся батарейки в брелоке. И все же это повод для беспокойства. Внезапные тревоги, постановка или снятие с охраны не с первого раза, любые отклонения от привычного уклада могут свидетельствовать о том, что машину «прощупывают». Следует насторожиться, если они повторяются регулярно, а простые ходы (вроде замены батарейки в пульте) не помогает.

Совет: при ночных тревогах уж точно не стоит выскакивать к машине с ключами. Возможно, этого преступники и ждут, а вы облегчите им задачу.

Незакрытая машина

Каждого, наверное, хотя бы раз посещала паранойя: закрыл ли я машину или квартиру? Вроде бы действия эти происходят «на автомате», но стоит задуматься о них, и кажется, что — забыл. Не спешите грешить на ранний склероз, если по возвращении обнаружите автомобиль незапертым. Не исключена работа угонщиков. Возможно, они просто примериваются к вашей машине, ищут подходы и слабые места. Или их спугнули, не дав довести дело до конца. Прямо на месте, конечно, ничего не сделать. Разве что сразу отправиться к установщикам охранной системы с просьбой улучшить защиту.

По данным МВД, угоны в ночное время, в основном, совершаются на неохраняемых парковках придомовых территорий, а днем — у торговых центров.

Метки на машине без присмотра

Очевиден интерес криминальных элементов к автомобилям, долго стоящим на одном месте. Это, однако, не гарантия того, что за ними вообще никто не присматривает. Бывает, машина не используется, но стоит прямо под окнами и постоянно на виду. Простейший способ проверить, есть ли надзор, — подсунуть под дворник или в зазор двери какую-нибудь брошюру, положить на кузов ветку. Если владелец «активен», мусор быстро исчезнет. Нет — угонщики воспримут это как знак к безопасной работе.

Отсюда совет. Увидели нечто подобное на своем редко используемом автомобиле — убирайте. Заодно создайте иллюзию поездки: переставьте на другое место, сгоняйте на мойку.

Внешнее вмешательство

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Сигнализируют о подготовке к угону любые следы вмешательства, оставшиеся на кузове. Например, отогнутый подкрылок подсказывает о поисках подступов в подкапотное пространство с дополнительными замками. За пластиком колесной арки часто имеется доступ к его тросикам. О том же свидетельствуют поврежденные личинки замков. А прорези в неожиданных местах — отнюдь не выходка хулиганов, а попытка добраться до электронных блоков.

Бывают и менее очевидные вмешательства. Например, в салоне заметите перекошенные панели или грязь, которых раньше точно не было. При внешней целостности кузова снаружи это может означать, что тоже к чему-то подбирались, примерялись и даже не постеснялись залезть внутрь.

Такая многоходовка имеет смысл, если автомобиль очень хорошо защищен или ценность для угонщиков представляет конкретно ваш экземпляр. Внимательный владелец сделает правильные выводы и сбережет свою собственность: установит дополнительную защиту, переставит на охраняемую территорию.

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Любой из признаков, описанных выше, может оказаться локальным сбоем или хулиганской выходкой. Реагировать на каждый «из всех орудий» — паранойя. И все же осторожность не повредит. Если же отказываться от запланированных дел и ритма жизни вы не готовы, постарайтесь, по крайней мере, в течение некоторого времени оставлять автомобиль под присмотром камер или охраны.

Рекомендации экспертов

Специалисты компании Угона.нет отмечают, что есть несколько способов — бюджетных или вообще бесплатных — снизить степень интереса злоумышленников конкретно к вашему автомобилю. Мигающим светодиодом — имитацией сигнализации никого не напугаешь. Охраняемая стоянка тоже не панацея. Миф о неугоняемости машин с аэрографией тоже давно развеян (да и установить качественную систему защиты дешевле). А вот имитация неисправности двигателя или качественный механический блокиратор могут спасти. Ведь при некоторых из описанных выше способов «прощупывания» потенциальной добычи преступники о них узнают, а это для них дополнительные сложности.

Советы по защите автомобилей от угона дали специалисты Роскачества.





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