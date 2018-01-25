Полицейские перечислили способы, которыми чаще всего пользуются угонщики.

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Для проникновения в автомобиль воры применяют старые испытанные методы — например, провороты для замков (специальное механическое устройство, ломающее личинку замка), либо просто разбивают стекло. При помощи проворотов злоумышленники вскрывают замки зажигания, чтобы завести машину. Более современные и сложные модели воруют с помощью специальных электронных устройств, которые блокируют системы безопасности автомобилей.

«В настоящее время наиболее распространенными способами хищения автомобилей являются: взлом замков дверей и замка зажигания с помощью механических приспособлений (проворотов); разбитие бокового стекла для проникновения в салон и использование проворота замка зажигания или дубликата ключа зажигания; применение специальных радиоэлектронных средств для проникновения в салон автомобиля, запуска двигателя, блокирования охранных систем», — приводит РИА «Новости» объяснение МВД.

Дубликаты ключей зажигания появляются у злоумышленников после того, как они, прикинувшись покупателями, осматривали автомобиль вместе с владельцем. Поэтому рекомендуется не давать ключи в руки потенциальным приобретателям машины, приехавшим на осмотр продаваемого вами автомобиля.

Транспортные средства чаще похищают с уличных или иных неохраняемых парковок со свободным въездом и выездом.

«Хранение на уличных парковках транспортных средств, не оборудованных охранными комплексами, включающими в себя механические и электронные устройства, препятствующие несанкционированному доступу в салон и запуску двигателя, является одним из основных условий выбора преступниками автомобиля для его похищения. В основном данные преступления совершаются в ночное время на неохраняемых парковках придомовых территорий, а днем — у торговых центров», — отметили в полиции.

Наибольшим спросом у похитителей пользуются автомобили популярных брендов и моделей российского, корейского и японского производства, которых в 2019 году было угнано около 20 тысяч штук. В МВД отметили, что это на 14% меньше, чем в 2018 году.

Женщина, заснув в своем автомобиле, проспала его похищение. В себя она пришла уже на тротуаре.

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