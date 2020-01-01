Прежде эти две компании входили в один концерн, и, возможно, разработчики до сих пор мыслят одинаково.

Jeep Grand Cherokee нового поколения получит очень современный дизайн интерьера, если верить опубликованным шпионским фотографиям. Кроме того, внедорожник получит множество современных технологий.

Сходство случайно, но салон напоминает интерьер нового поколения Mercedes-Benz S-класса. На центральной консоли установлен большой наклонный сенсорный экран. Кажется, что его диагональ составляет около 12 дюймов. Высоко стоящий под углом широкий монитор должен быть проще в использовании и меньше отвлекать от дороги.

Под экраном видна панель управления климатической системой, оснащенной не сенсорными кнопками, а обычными, которыми удобнее пользоваться во время движения. Кнопки есть и над экраном — в компании не стали злоупотреблять сенсорными кнопками, что очень хорошо для эргономики.

На тоннеле между передними креслами размещен поворотный переключатель передач FCA, и можно предположить, что там же разместились элементы управления подвеской и системой полного привода.

Широкие дефлекторы климатической системы должны хорошо распределять потоки воздуха по салону. При этом смотрятся они очень гармонично, как и деревянные вставки, идущие влево и вправо от центрального экрана.

Новый Jeep Grand Cherokee построен на платформе FCA Giorgio, которая использовалась и при создании седана Alfa Romeo Giulia, а также кроссовера Stelvio. Но Jeep традиционно будет оснащен дополнительными системами, которые позволят ему лучше преодолевать бездорожье. Это постоянный полный привод, раздаточная коробка, а также адаптивная подвеска с большим ходом.

Дата премьеры нового поколения внедорожника не сообщается, но можно предположить, что машину покажут в ноябре 2020 года. В продаже Jeep Grand Cherokee тогда появится летом 2021 года.

Недавно внедорожник Jeep оконфузился во время фронтального краш-теста — он просто упал набок.

Фото: motor1.com