Дизайн купе новой BMW 4-й серии активно обсуждают как обыватели, так и специалисты. Что в нем не так? Своими мыслями поделился бывший дизайнер BMW Фрэнк Стивенсон.

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В 14-минутном видео на своем канале в YouTube Фрэнк Стивенсон оценил дизайн нового BMW 4-й серии, и в целом он ему понравился, хотя чувствуется, что многое лично он сделал бы по-другому. Однако стоит отдать должное, он постарался подойти к облику машины максимально объективно.

Хотя Стивенсон, в общем, положительно оценил внешность купе второго поколения, он считает, что уходит уникальность марки, и это прослеживается в отдельных элементах, которые становятся «как у всех». Он понимает, что жизнь не стоит на месте и язык дизайна тоже меняется, но задача специалиста и состоит в том, чтобы найти баланс. Например, он раскритиковал новый изгиб в районе задней стойки автомобиля, созданной в свое время самим Хофмайстером, и потому остававшейся нетронутой долгие годы. В новой 4-й серии этот изгиб тоже неплох, но «личность» машины ушла, элемент, по которому идентифицировали автомобиль.

Боковая линия выштамповки, на его взгляд, потеряла свой шарм, лишившись длины, ее укоротили, и теперь это не линия, а выпуклость на боку, хотя это и в русле современной моды и так делают во многих компаниях.

Тем не менее, пропорции машины очень достойные, не считая отдельных огрехов. Он похвалил колеса: они расположены, с точки зрения дизайна, в нужном месте и имеют правильную форму.

Машина получилась привлекательной, хотя немного шире и выше предшественницы. Тот факт, что автомобили становятся все больше, раздвигая границы классов, ему не очень нравится. Он полагает, что предел все же должен быть, не всем нужны большие автомобили.

Фары автомобиля он назвал очень привлекательными и современными, в них есть что-то зловещее — типа «уступите, я еду». По рисунку света на дороге водитель впереди едущего автомобиля всегда поймет, что за ним BMW.

Основным элементом его критики стала решетка радиатора, из-за нее он оценил дизайн автомобиля на 6 баллов из 10. Она не сочетается с пропорциями остальной части машины, считает Стивенсон. Если предполагается сделать нечто инновационное, всегда нужно использовать тот же язык дизайна, что и в машине целиком. А тут — машина и ее решетка не «говорят на одном языке», они как будто из разных опер. У нее неудачная графика, она чересчур большая, и он очень огорчен, что, разрабатывая ее, дизайнеры не учли, что номерной знак будет располагаться ровно посередине, смазывая впечатление от автомобиля.

У Стивенсона создалось ощущение, как будто два разных человека разработали решетку радиатора и корпус автомобиля.

Фрэнк Стивенсон трудился в BMW одиннадцать лет и был главным дизайнером. Он разработал первый BMW X5. Также его перу принадлежат облики таких автомобилей, как Mini Cooper, Maserati MC12, McLaren P1 и Ford Escort. В настоящее время руководит собственной дизайнерской студией Frank Stephenson Design Consultancy и ведет свой канал в YouTube, где делится мыслями об автомобилях, которые он проектировал ранее, и рассказывает о современном языке дизайна.

Видимо, на BMW тоже поняли свой промах. Так, известно, что в обновленном BMW X3 огромных «ноздрей» не будет.



Видео: YouTube-канал Фрэнка Стивенсона

Фото: BMW

