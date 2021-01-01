Несмотря на камуфляж, некоторые изменения рассмотреть удалось.

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BMW X3 третьего поколения (G01) присутствует на рынке уже около трех лет, так что именно сейчас настало время обновить популярный кроссовер. X3 LCI был пойман фотошпионами, правда, закамуфлирован автомобиль лишь спереди и сзади, что логично, так как рестайлинг в середине цикла модели обычно ограничивают изменением оптики и бамперов. И действительно, обновленные фары и задние фонари выглядывают из драпировки.

Кажется, особая гордость компании — корпоративная решетка, также претерпит обновление, но похоже, что BMW в этот раз не пойдет по пути изменений M3/M4, установив «ноздри» гигантского размера. Небольшие колеса и круглые наконечники выхлопных труб позволяют предположить, что перед нами стандартный X3, однако и топовый M40i, и X3M также претерпят аналогичные косметические обновления.

Поскольку это всего лишь рестайлинг, а не новое поколение, больших перемен в компактном кроссовере ждать не стоит. Вероятно, в салоне появятся новые варианты отделки, а в оснащении — новые функции комфорта и обновленная информационно-развлекательная система iDrive. Разумеется, автомобиль обязан оставаться конкурентоспособным на фоне одноклассников — недавно обновленной Audi Q5 и Mercedes-Benz GLC следующего поколения, который должен появиться в 2021 году.

Поскольку кроссовер заметили на дороге лишь в первый раз, вряд ли стоит ожидать рестайлинга в этом году — обкатка лишь началась. Скорее всего, обновленный X3 представят в Европе в 2021-м.

BMW и Daimler больше не работают вместе над беспилотными технологиями: недавно компании объявили об окончании сотрудничества, которое уже на начальном этапе потерпело неудачу.

Огромных «ноздрей» не будет: обновленный BMW X3 поймали фотошпионы Несмотря на камуфляж, некоторые изменения рассмотреть удалось. Огромных «ноздрей» не будет: обновленный BMW X3 поймали фотошпионы

Фото: Motor1.com