Минздрав обновит состав автомобильной аптечки: в ней появятся маски

А еще станет меньше бинтов.

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Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек и подготовил соответствующий проект приказа «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)».

Согласно документу, в аптечку предлагают добавить упаковку стерильных салфеток и нестерильные бинты больших размеров. По замыслу разработчиков, они должны заменить малые и стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь. Размер рулонного лейкопластыря должен быть увеличен с 1х250 до 2х500 см. Также в аптечку хотят добавить две медицинские трехслойные маски и увеличить число перчаток до двух пар.

Все медицинские изделия из аптечки должны быть сертифицированы в России.

По-прежнему в аптечке должны быть ножницы, аппарат для искусственного дыхания «рот в рот» и жгуты для остановки кровотечений. Также как и необходима инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

В случае принятия приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Сердечные, желудочные, обезболивающие и обеззараживающие препараты можно положить в нее по желанию.Наш эксперт поделился мнением, что еще в ней нужно возить с собой.



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