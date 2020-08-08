BMW M235i Gran Coupe провалил «лосиный» тест

Несмотря на спортивные настройки, купе не могло вернуться в полосу движения, пока скорость не была снижена до 68 км/ч.

Для автомобиля, который преподносится покупателям как спортивный, результаты прохождения «лосиного» теста неприемлемы.

Премиальное спорткупе BMW M235i xDrive Gran Coupe не смогло вернуться в прежнюю полосу движения после объезда препятствия на скорости 78 км/ч. Стандартные шины Bridgestone Turanza T005 каждый раз теряли контакт с дорогой и сносили автомобиль на конусы, пока скорость не была снижена до 68 км/ч.

Фактически, результат спортивной машины сравним с результатами внедорожника Suzuki Jimny, которому удалось пройти тест на той же скорости. Новый Volkswagen Golf прошел тест на скорости 69 км/ч (при этом до смены поколений результат хэтчбека был лучше). Что касается главного конкурента BMW 2-й серии, то Mercedes-Benz CLA 200 показал себя еще хуже, объехав препятствие на скорости 66 км/ч.

BMW M235i Gran Coupe построен на полноприводной платформе и разгоняется до 100 км/ч за 4,6 секунды. Его максимальная скорость — 250 км/ч, а мощность двигателя — более 300 л.с. При этом скоростных маневров на этом купе, кажется, лучше избегать. Во всяком случае, при стандартных шинах.

Toyota Supra, разработанная совместно с BMW, прошла тест лучше — на скорости 77 км/ч. При этом испытатели указали на одно «но».

Фото, видео: Youtube