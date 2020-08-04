Уклонится ли Toyota Supra от лося? Возможно — журнал За рулем

Уклонится ли Toyota Supra от лося? Возможно

Все зависит от того, освоил водитель управление этим спорткаром или нет.

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«Лосиный» тест имитирует объезд неожиданно возникшего на дороге препятствия с последующим возвращением в свою полосу и оценивает, насколько хорошо управляется машина и насколько она устойчива.

Supra успешно прошла испытание, объехав препятствие на скорости 77 километров в час. Но пилот, находившийся за рулем автомобиля, отметил, что спорткар требует некоторой практики, прежде чем водитель станет чувствовать машину. Рулевое управление с переменным соотношением затрудняет маневрирование на изменяющейся скорости. Человек должен прочувствовать и понять, как технология влияет на построение траектории. И только после этого он сможет объехать лося.

Также испытатели отметили, что змейка на Супре дается гораздо лучше, чем объезд внезапно возникшего препятствия.

В тестах участвовал автомобиль с 3-литровым рядным турбированным двигателем. Машина с 2-литровым турбомотором не испытывалась. Эта машина на 91 килограмм легче, но у нее нет активного дифференциала и адаптивной подвески.

Фото, видео: Youtube

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