Это чудо было выпущено компанией в далеком 1916 году, и удивительно, что необычный байк дожил до нашего времени, ведь прошло 104 года.

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Вы слышали о музее «Колеса во времени»? Он расположен недалеко от бульвара Блу-Ридж в Северной Каролине. В нем выставляются сотни редких старинных американских мотоциклов и тысячи аксессуаров. Музей также снимает и выкладывает неплохой сериал на YouTube под названием «The Drive For History» («Поездка по истории»). Каждый видеоролик, публикуемый еженедельно, длится 15–20 минут и рассказывает об одном из почти 400 музейных мотоциклов.

Знакомьтесь — мотоциклетная коляска Harley-Davidson 1916 года выпуска, предназначенная для комфортных прогулок и управляемая из люльки.

Мэтт, ведущий шоу и сын основателя музея, первым делом рассказывает зрителям об этом байке. Чтобы понимать его, включите титры и настройте перевод в настройках (соседняя иконка в виде шестеренки) — Субтитры-Перевести-Русский.

Во всем мире существует только один экземпляр мотоколяски Harley-Davidson. Непонятно, зачем ее создали и для кого. Сам байк представляет собой стандартную модель 1916 J и прекрасно сохранился. Коляска у него двухместная, с откидным верхом, из-за чего напоминает конную повозку. На первый взгляд, это довольно стандартный способ установки коляски для того времени. Но, приглядевшись, можно заметить некоторые особенности.

По какой-то причине руль был переделан для того, чтобы мотоциклом можно было управлять из коляски. Обычного сиденья у байка нет. То есть все управление — и ручное, и ножное — было передано пассажиру. Для этого в конструкцию добавили множество нестандартных валов, шестерен, рычагов, цепей и так далее, чтобы переместить органы управления. И даже карбюратор был переставлен на правую сторону мотоцикла.

Очень интересно слушать объяснения человека, который видит, что было сделано, но совершенно не представляет — зачем. Но не будем спойлерить видео и портить вам просмотр.

В России открылся автосалон-музей, в котором можно недорого купить восстановленные автомобили советского производства.

Фото, видео: музей «Колеса во времени»