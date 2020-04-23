Открылся салон советских автомобилей

Все выставленные на продажу автомобили находятся в отличном состоянии. Их можно осмотреть и приобрести.

Материалы по теме 250 очень редких авто — они не поместились в выставочные залы

В Рязани открылся уникальный автосалон «Советские автомобили», в котором на продажу выставлены десятки машин середины и конца прошлого века. Владельцем автосалона является коллекционер, решивший устроить в городе выставочный салон, экспонаты которого можно купить.

Автомобили разместились в двухэтажном шоуруме. В основном это Волги, толстый металл которых позволил им дожить до сегодняшнего дня. Помимо продукции ГАЗа в салоне представлены также Жигули, Москвичи, УАЗы, а также иномарки Toyota и Mercedes—Benz. Есть и мотоциклы Jawa, а также ИЖ и Восход. Часть автомобилей имеют совсем небольшой пробег.

Коллекционер не просит за автомобили баснословных денег, как некоторые автовладельцы, о которых мы писали. Например, модели ГАЗ-24 оцениваются в сумму около 1,1 млн рублей, а вазовскую «копейку» модно приобрести за сумму чуть более полумиллиона рублей.

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Фото, видео: Youtube