В первой части обзора экспозиции Владивостокского музея мотостарины показано немало интересных мотоциклов начала и середины прошлого века.

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Историко-технический музей автомотостарины города Владивостока считается единственным в своем роде. К сожалению, находится он далеко и не каждый автолюбитель имеет возможность его посетить.

В музее представлена богатая коллекция мототехники, выпускавшейся с 1920-х по 1970-е годы, как в России, так и в других странах. Всего экспозиция насчитывает около пятидесяти мотоциклов, а проводящий экскурсию Константин ПРО обращает внимание на особенности каждого из них, благодаря чему становится понятно, чем примечательна та или иная модель.

Среди экспонатов — модели Harley-Davidson 1020-х и 1940-х годов, Indian, Jawa, малоизвестные BSA и NSU, а также ИЖи, включая милицейский чопер, и множество других интересных мотоциклов.

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Фото, видео: YouTube