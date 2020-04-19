Музей автостарины: экскурсия из дома

Вторая часть видеоэкскурсии по Владивостокскому музею мотостарины посвящена автомобилям.

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Чем больше мы привыкаем к комфорту современных автомобилей, тем больше нас впечатляют машины начала и середины прошло века, которые кажутся аскетичными, а их технические характеристики могут позабавить.

Например, Ford A, выпускавшийся с 1927 по 1932 годы, имел объем двигателя 3,3 литра! Но при этом развивал мощность лишь 40 л.с., сжигая на 100 километров пути 18 литров бензина. Этот же мотор на более ранней модели Ford T (1908–1927 гг.) имел мощность всего 20 л.с.

Подобных экспонатов, которые способны удивить современного человека, во Владивостокском музее мотостарины немало. Здесь также выставлены военные автомобили и броневик, а также первые советские машины класса люкс и та самая инвалидка из фильма «Операция Ы».

Как и при обзоре мотоэкспозиции в первой части видеоэкскурсии, Константин ПРО подробно рассказывает о каждом экспонате, что делает их осмотр гораздо интереснее.

ВАЗовской «Копейке» сегодня исполняется 50 лет! В честь этого события АВТОВАЗ выпустил документальный фильм, посвященный первой модели завода.

Фото, видео: Youtube