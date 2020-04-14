Юбилей ВАЗ-2101 Жигули: посмотрите документалку АВТОВАЗа

Короткометражка сделана в формате «все факты о ВАЗ-2101 за 15 минут».

На официальном канале бренда Lada на YouTube вышел документальный фильм, посвященный первому автомобилю Волжского автозавода — ВАЗ-2101. В грядущее воскресенье модель отметит 50-летний юбилей — как известно, первые шесть «единичек» сошли с конвейера в Тольятти 19 апреля 1970 года. Забавно, что и 50 лет назад этот день выпадал на воскресенье.

В кадре — журналист и телеведущий «Первого канала» Максим Шарафутдинов и сияющая, качественно отреставрированная «ноль-первая». Современная съемка перемежается с кадрами кинохроники 1970-80-х годов. Некоторые факты из изложенных в фильме могут быть вам известны, другие станут для кого-то открытием.

Вот некоторые из любопытных.

В фильме рассказывается, что название выбирали всем СССР — журнал «За рулем» объявлял всесоюзный конкурс. Среди названий было и ВИЛ-100 (в честь юбилея В.И. Ленина).

А когда Жигули начали выпускать, вместе с ними в Советском Союзе появились новые сорта масла и бензина, новые виды пластика, а также неведомый доселе «Тосол» для охлаждения двигателя.

Автомобиль почти сразу начал поставляться в другие страны — первая экспортная партия была собрана и отправлена за рубеж уже в 1971 году.

К этому году относится и первое спортивное достижение мирового уровня: три автомобиля ВАЗ-2101 завоевали для советской команды «Серебряный кубок» в ралли Tour d'Europe.

Самая мощная «единичка» имела под капотом 120 л.с. — это была экспериментальная ВАЗ-21018 с роторно-поршневым двигателем.

В 2000 году, по итогам опроса «За рулем», ВАЗ-2101 был назван «Российским автомобилем столетия». Вместе с ним на пьедестал лучших автомобилей России попали ГАЗ-21 Волга и Lada 110.

«Единичка» вместе с модификациями производилась 18 лет и разошлась по СССР и миру в количестве около 4,8 миллиона экземпляров. На данный момент примерно 400 000 из них по-прежнему находятся в эксплуатации.

Фото: скриншот YouTube, канал LADA.