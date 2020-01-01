Автовладелица смогла доказать, что ее несправедливо оштрафовали за парковку.

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Автовладелица Боровкова припарковала автомобиль на одной из столичных улиц, а потом ей пришел штраф в 3 тысячи рублей за парковку, якобы, под знаком «Стоянка запрещена». Но она обратила внимание, что знак был обращен в противоположном направлении, и она припарковалась уже за ним, то есть под его действие она не попадала.

Она обжаловала штраф, но инспектор рассмотрел жалобу в ее отсутствие, а заодно изменил адрес места совершения нарушения, указав не ту улицу, где была припаркована машина, а проезд к ней, где действительно установлен знак «Стоянка запрещена». И оставил постановление в силе.

Боровикова пошла по судам, пишет «Российская газета», но все суды оставили решение инспектора в силе. В итоге женщина дошла до Верховного суда, и тот встал на сторону автовладелицы.

Он указал, что постановление о штрафе вынесено в упрощенном порядке. Само нарушение выявлено с помощью программно-аппаратного комплекса. Собственники автомобилей привлекаются к ответственности в упрощенном порядке, только если нарушение выявлено приборами, работающими в автоматическом режиме. Но ни одним судом не установлено, работал ли этот комплекс в автоматическом режиме, без участия человека.

Кроме того, административное нарушение характеризуется временем и местом совершения, но инспектор, изменив адрес, не привел доказательств того, что что машина стояла в другом месте, чем был отмечено ранее. В фотоматериалах приводится другой адрес, но там запрещающего знака нет. Кроме того, не извещая Боровкову, инспектор сам рассмотрел жалобу на постановление. Суды нижестоящих инстанций почему-то не обратили внимания на эти обстоятельства.

В связи с выявленными нарушениями Верховный суд направил дело на новое рассмотрение в районный суд, указав все моменты, которые следует уточнить. А также предложил установить, извещался ли заявитель о времени и месте рассмотрения его жалобы.

В прошлом году Пленум ВC в своем постановлении разъяснил нижестоящим судам, как следует наказывать водителей, нарушивших правила дорожного движения.



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