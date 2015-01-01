Подорожали все Ниссаны. Опять

Прибавка, в среднем, составила 1,3–4,4% относительно прежней цены.

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В августе в России подорожали Ниссаны, в среднем на 19–78 тыс. рублей, сообщает ресурс «Цена Авто» на основании мониторинга цен на новые автомобили в нашей стране.

Так, Nissan Terrano в августе стал дороже на 19 тыс. руб., все версии Nissan X-Trail прибавили по 31 тыс. рублей, Nissan Qashqai — 58 тыс. руб., а больше всего подорожал Nissan Murano — на 78 тыс. рублей.

Теперь разброс цен следующий: Terrano — от 1 млн 071 тыс. до 1 млн 349 тыс. руб., Qashqai — от 1 млн 377 тыс. до 1 млн 960 тыс. руб., X-Trail — от 1 млн 749 тыс. до 2 млн 362 тыс. руб. и Murano — от 2 млн 577 тыс. до 3 млн 204 тыс. рублей.

Причем Terrano и X-Trail в предыдущий раз дорожали совсем недавно — в конце июля на 31–55 тыс. рублей.

Согласно статистике АЕБ, в январе — июле 2020 года Nissan реализовал 31 060 автомобилей, что на 12% меньше, чем в прошлом году, зато по итогам июля удалось выйти в плюс — 5315 штук (+34%).

В мае Nissan объявил о намерении реструктурировать бизнес в России, укрепив его в классе кроссоверов и внедорожников.



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