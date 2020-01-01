Ефремова увезли с суда на носилках

Судебные приставы закрыли здание суда на вход и оттеснили толпу от прохода для госпитализации актера. Выйдя из комнаты приставов, где артисту оказывали помощь, врач скорой попросила помощи у четырех человек, чтобы вынести носилки с Михаилом Ефремовым. У Ефремова подозрение на инсульт, точный диагноз установят в больнице.
Адвокат актера Эльман Пашаев сказал, что его подзащитному необходимы меры реанимации. Он уточнил, что актер находится в бессознательном состоянии.
«Врачи сказали, что у него или предынфарктное, или предынсультное состояние. Из-за кого это? Я думаю, это из-за журналистов, не вас всех, но есть там некоторые… Сделали из этого ДТП шоу», — отметил защитник актера Эльман Пашаев.
Ранее журналисты ТАСС сообщали, что Ефремов, когда приехал, смог выйти из автомобиля только с помощью судебных приставов и вошел в здание суда, сильно прихрамывая, после чего ему вызвали скорую.
В связи с этими обстоятельствами судебное заседание по делу актера, обвиняемого в смертельном ДТП, отложено на 10 утра 12 августа.
Тем временем адвокат потерпевших Александр Добровинский сообщил, что не исключает появление в суде тех, кто его вытаскивал из машины.
- Сегодня в суде были представлены доказательства, что именно Ефремов находился за рулем в момент аварии.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС