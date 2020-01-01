Ефремова увезли с суда на носилках

Врачи скорой помощи госпитализировали артиста с подозрением на инсульт.

Материалы по теме Свидетели рассказали подробности ДТП с участием Ефремова

Судебные приставы закрыли здание суда на вход и оттеснили толпу от прохода для госпитализации актера. Выйдя из комнаты приставов, где артисту оказывали помощь, врач скорой попросила помощи у четырех человек, чтобы вынести носилки с Михаилом Ефремовым. У Ефремова подозрение на инсульт, точный диагноз установят в больнице.

Адвокат актера Эльман Пашаев сказал, что его подзащитному необходимы меры реанимации. Он уточнил, что актер находится в бессознательном состоянии.

«Врачи сказали, что у него или предынфарктное, или предынсультное состояние. Из-за кого это? Я думаю, это из-за журналистов, не вас всех, но есть там некоторые… Сделали из этого ДТП шоу», — отметил защитник актера Эльман Пашаев.

Ранее журналисты ТАСС сообщали, что Ефремов, когда приехал, смог выйти из автомобиля только с помощью судебных приставов и вошел в здание суда, сильно прихрамывая, после чего ему вызвали скорую.

В связи с этими обстоятельствами судебное заседание по делу актера, обвиняемого в смертельном ДТП, отложено на 10 утра 12 августа.

Тем временем адвокат потерпевших Александр Добровинский сообщил, что не исключает появление в суде тех, кто его вытаскивал из машины.

Сегодня в суде были представлены доказательства, что именно Ефремов находился за рулем в момент аварии.



Фото: Гавриил Григоров/ТАСС