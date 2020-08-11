На кадрах видно, как актера выводят с водительского места машины.

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Адвокат потерпевшей стороны нашел и показал в суде видео, доказывающее, что актер Михаил Ефремов все же был за рулем автомобиля во время ДТП.

Тем самым сомнения адвоката Ефремова в том, что его подзащитный не управлял внедорожником и не является виновником ДТП, оказываются безосновательными. При этом он заявлял о других доказательствах невиновности артиста, которые до сих пор не представлены.

На видео, представленном адвокатом семьи погибшего в аварии Сергея Захарова, показаны первые минуты после аварии. Люди переворачивают на колеса разбитый ВИС, а затем помогают выйти из джипа человеку, похожему на Ефремова.

«На прошлой неделе я говорил, что есть свидетели, видевшие, кто именно выходил из машины господина Ефремова со стороны водительского сиденья. Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю (так как выходит он именно со стороны водительского сиденья) Михаилу Ефремову выйти из автомобиля», — цитирует ТАСС адвоката Александра Добровинского.

Больше из машины актера никто не выходил.

Ефремов заявлял, что ничего, что касается аварии, не помнит.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Видео: Youtube