«Ничего не помню»: Ефремов не признал вину в смерти Захарова

Помогают актеру все вспомнить прокурор и инспектор ГИБДД.

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В Пресненском суде столицы начался процесс по делу артиста и уже принес первые «сюрпризы». Так, в ходе заседания суда актер Михаил Ефремов занял оборонительную позицию и заявил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову.

«Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню», — сказал Ефремов.

А его обходительный адвокат Эльман Пашаев попросил суд помочь им, чтобы Ефремов в ходе заседания вспомнил все события той ночи.

И суд уже начал активно помогать: при оглашении обвинительного заключения в Пресненском суде прокурор заявила, что Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превысил скорость на 25 км/ч в момент совершения им ДТП и утратил контроль над автомобилем. Он допустил выезд на встречную полосу движения, лишив возможности встречный автомобиль под управлением Захарова уйти от столкновения.

Свидетель по делу, инспектор ГИБДД Александр Козлов, подтвердил, что именно актер Михаил Ефремов был за рулем своей машины в момент ДТП на Садовом кольце. Ему это сообщили очевидцы, когда он приехал на место аварии, позже он увидел это и на видеозаписях. У Ефремова были признаки алкогольного опьянения, и инспектор его отстранил от управления.

Он также рассказал, что когда они с коллегой приехали на место, Ефремов ходил по проезжей части, а Захаров был зажат в автомобиле. Козлов осмотрел место ДТП, вызвал МЧС и скорую помощь и предпринял меры, чтобы наладить движение. Ефремов согласился на медицинское освидетельствование, и они поехали в медцентр, где было установлено, что опьянение сильное — по словам инспектора, 1,05 или 1,25 промилле.

В ходе слушаний сам Ефремов сделал еще одно странное заявление и попросил адвокатов стороны потерпевших не рассказывать журналистам о его «похрюкиваниях» в зале суда.

«Я болею за „Спартак“, мне это не обидно, но мои несовершеннолетние дети, когда ходят на спорт, общаются с друзьями, которые смотрят телевизор, где показывают материалы дела, где я якобы признал свою вину . Прошу суд сделать им замечание», — сказал артист.

Между тем, после аварии он активно каялся и даже записал видеообращение, где на всю страну признал свою вину. Впрочем, и родственники Захарова уже отказались от своих слов. Известно, что они заявят гражданские иски к Ефремову о компенсации морального вреда. Суммы не называются, но понятно, что они будут внушительными. А ведь сначала говорили, что никаких денег им не надо.

Напомним обстоятельства этой аварии. Произошла она вечером, 8 июня на Смоленской площади в Москве: любимец публики врезался на внедорожнике в фургон Lada на Смоленской площади. Водитель фургона скончался в больнице.

Фото: Гавриил Григорьев/ТАСС