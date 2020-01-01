Сначала хвостатый бродил несколько недель около салона и сердобольные работники его подкармливали. А потом стал круто подниматься по служебной лестнице.

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В начале года сотрудники дилерского центра Hyundai, расположенного в бразильском городе Серра, заметили пса, слонявшегося поблизости. Они начали его подкармливать и почему-то думали, что вскоре тот отправится искать счастья в другом месте, но со временем стало очевидно — пес решил остаться, пишет Bored Panda (это одно из самых популярных онлайн-изданий в мире, посвященных легким и приятным новостям).

В дилерском центре дали дружелюбному бездомному кличку Туссан Прайм и… наняли его на работу. Даже выдали животному удостоверение личности. Ну а что — хорошая реклама, теперь это не просто автосалон, а с изюминкой!

Хотя автопродавцы пригрели собаку в мае, история стала популярной только в начале этой недели, после того как представитель Hyundai Brazil разместил изображения «консультанта по профессии» в своем аккаунте в Instagram.

Первоначальный план состоял в том, чтобы просто дать псу убежище, но тот оказался настолько приветлив и дружелюбен и с таким удовольствием общался с клиентами, что его решили повысить до консультанта. Менеджер выставочного зала Эмерсон Мариано сообщил, что отзывы клиентов об обслуживании были исключительно положительными, да и климат в коллективе улучшился благодаря стараниям четвероногого.

Многие покупатели возвращались в дилерский центр даже после того, как купили машину, просто чтобы поздороваться с собакой и принести ей вкусненькое.

После «приема на работу» Туссана отвезли к ветеринару и сделали ему все прививки. Он теперь не просто полноправный член команды, но и, как ожидается, станет участником национальной рекламной кампании Hyundai. А еще у непрошеного сотрудника есть профиль в Instagram и на него подписано более 100 тысяч пользователей.

Пес устроился в салон Hyundai. И стал консультантом! Сначала хвостатый бродил несколько недель около салона и сердобольные работники его подкармливали. А потом стал круто подниматься по служебной лестнице. Пес устроился в салон Hyundai. И стал консультантом!

А пес Купата из Батуми помогает детям переходить дорогу.



Фото: Instagram