Обновленный Kia Stinger: легкая «подтяжка лица»

Дизайнеры решили, что лучшее — враг хорошему, и ограничились лишь точечными изменениями.

Kia Stinger 2021 года наконец-то показали широкой публике, но возникает соблазн решить, что вообще ничего не изменилось, настолько легкими оказались доработки. Чуть другой дизайн получили фары, а модифицированные дневные ходовые огни стали чуть ярче за счет большего количества светодиодов.

Самое важное изменение, с точки зрения дизайна, произошло сзади: теперь там стоп-сигнал во всю ширину, а поворотники составлены из 10 отдельных светодиодов, образующих клетчатый узор. В более мощных версиях, таких как флагманский GT (как на фото), в автомобиле установлены крупные выхлопные патрубки, придающие ему более агрессивный вид.

Разумеется, Stinger получил колесные диски свежего дизайна, в гамму цветов кузова добавлен еще один новый, и появились два дополнительных пакета. Пакет Dark Package, доступный на нескольких мировых рынках, включает глянцевый черный задний диффузор, темную отделку выхлопных патрубков и шильдик сзади. В Северной Америке предложат «черный пакет» с 19-дюймовыми колесами в матовом черном цвете, задним антикрылом и черной отделкой боковых зеркал.

Самым заметным изменением в салоне обновленного автомобиля стала увеличенная до 10,25 дюйма информационно-развлекательная система, которая пришла на смену 8-дюймовой. В Kia отмечают, что материалы, используемые в интерьере, стали качественнее, и покупатели смогут выбрать отделку из алюминия или искусственного углеродного волокна для центральной консоли. Освещение салона также было модернизировано, теперь для создания уютной атмосферы владелец сможет выбрать из 64 цветов подсветки.

Пока ничего не известно о двигателях, но, скорее всего, это будут 2,5-литровый четырехцилиндровый агрегат с турбонаддувом, мощностью 300 л.с. и 3,5-литровый двухтурбинный мотор V6 мощностью 375 л.с., тот же, что устанавливается в Genesis G80.

Stinger 2021 года поступит в продажу на рынок Кореи в третьем квартале этого года, после чего автомобиль появится в других странах.

Обновленный Kia Stinger: легкая «подтяжка лица» Дизайнеры решили, что лучшее — враг хорошему, и ограничились лишь точечными изменениями. Обновленный Kia Stinger: легкая «подтяжка лица»

Фото: Kia