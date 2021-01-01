Новый Мерседес S-класса: фото роскошного интерьера

У него будет пять сенсорных экранов.

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Дебют нового Mercedes-Benz S-класса состоится уже скоро, а пока компания дразнит нас снимками интерьера. Он стал еще роскошнее и изысканнее, чем когда-либо, и просто напичкан большими сенсорными дисплеями. Вообще, интерьер S-класса 2021 года в компании описывают как «третье место», то есть комфортное убежище будущего владельца между домом и работой. Уверяют, что в салоне царит «приятная атмосфера, отмеченная элегантностью, высоким качеством и легкостью», и, глядя на снимки, в это сложно не поверить.

В S-классе установлено сразу пять сенсорных экранов, которые, по словам разработчиков, в 10 раз ярче, чем в предыдущем поколении, а настроить их можно с помощью голосовой команды: «Привет, Мерседес!». По центру приборной панели расположен 12,8-дюймовый наклонный дисплей и 12,3-дюймовый кластер цифровых датчиков. Для пассажиров сзади добавлены два экрана по 11,6 дюйма (на каждую спинку сиденья), а также имеется 7,0-дюймовый информационно-развлекательный планшет MBUX.

В автомобиле установлено трехспицевое сенсорное рулевое колесо, которое, по словам генерального директора Mercedes-Benz, сообщает системам помощи водителю, находятся ли его руки на руле, так как новый S-класс, кроме всего прочего, предложит автономность 3-го уровня.

В дополнение к новому чувствительному к прикосновениям рулевому колесу S-класс 2021 года будет оснащен новым интерактивным светодиодным внутренним освещением, интегрированным в функции помощи водителю. Например, если в слепой зоне S-класса появится автомобиль, будет мигать красный свет, чтобы предупредить водителя. Также есть визуальная обратная связь через свет при настройке климат-контроля и использовании голосовых команд «Привет, Мерседес!».

Роскошный седан оборудован, в том числе, системой фильтрации воздуха, которая задерживает мелкую пыль, пыльцу и запахи. Как и прежде, доппакет Air-Balance Package с ионизатором предлагает два особых изысканных аромата S-класса.

Больше о Mercedes-Benz S—класса 2021 года мы узнаем, когда он дебютирует 2 сентября. В США его стоимость, предположительно, будет начинаться от 95 000 долларов (около 7 млн рублей).

Новый Мерседес S-класса: фото роскошного интерьера У него будет пять сенсорных экранов. Новый Мерседес S-класса: фото роскошного интерьера

Технология дополненной реальности, которую получит этот автомобиль, выглядит футуристично и невероятно круто.

Фото: Mercedes-Benz