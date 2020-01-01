Медпомощь, если что, оказать сможете? Опрос «За рулем»

Больше половины даже пытаться не будут!

Материалы по теме Минздрав обновит состав автомобильной аптечки: в ней появятся маски

Лишь 15,9%, то есть примерно каждый шестой из участников опроса, проведенного «За рулем» и аналитическим агентством «Автостат», уверенно окажут первую медицинскую помощь пострадавшим в аварии. Исследование проводилось с 5 по 10 августа 2020 года , в нем приняли участие 1200 человек.

Еще 25,7% (это каждый четвертый из респондентов) считают, что попытаются что-то сделать, но сомневаются в собственных возможностях, так как «практики маловато», и с проблемой эффективнее справится скорая. Суммарно эти две категории людей, которые не станут сидеть сложа руки в случае аварии, составили 41,6%.

А вот 58,4% (больше половины участников!) признались, что помочь ничем не смогут. При этом 29,5% теорию по оказанию помощи знают, но побоятся навредить, а еще 28,9% — ничего не знают и не станут браться за то, чего не умеют.

Комментирует Сергей Смирнов, юрист:

— Если мы не медики, то, скорее всего, мало что понимаем в оказании первой медицинской помощи. Да и обстоятельства происшествия бывают разные. Поэтому первое, что должен сделать очевидец аварии, — набрать 112 и вызвать скорую помощь. Заодно у диспетчера можно и проконсультироваться, описав состояние пострадавшего, как помочь раненому прямо сейчас до приезда медиков.

Если человек в сознании, нужно оказать ему ту посильную помощь, которая точно ему не навредит: если идет кровь, поставить кровоостанавливающий жгут, как учили в автошколе, обработать ссадины, наложить лонгет на сломанный сустав — по обстоятельствам. Если же дело совсем плохо, много крови и непонятно состояние пострадавшего, и в особенности если он без сознания, единственный выход, который я вижу, —останавливать автомобили и искать медработника среди водителей или пассажиров.

Не умеете оказывать сложную медицинскую помощь — лучше за это и не браться, чтобы не навредить. И если в результате неумелых манипуляций он скончается, вас еще и привлекут к уголовной ответственности за причинение вреда по неосторожности.

Наш эксперт поделился мнением, что еще хорошо бы положить на всякий случай в автомобильную аптечку, кроме того, что предписано.



Фото: Depositphotos