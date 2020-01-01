Названы самые популярные кроссоверы на вторичке

Рынок подержанных автомобилей сегмента SUV в первом полугодии 2020 года в большинстве регионов России показал отрицательную динамику, только в Барнауле спрос вырос на 6%, в Красноярске и Санкт-Петербурге — на 4%.
Эксперты выяснили, какие модели пользовались наибольшим спросом на вторичке в этот период. Ведущую тройку рейтинга составили ВАЗ 4x4 (Нива) со средней ценой 224 000 рублей, Chevrolet Niva, (300 000 рублей) и Kia Sportage со средней ценой 812 000 рублей.
4x4 стала самым востребованным автомобилем сегмента SUV во всех крупных городах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. В столице первое место занял премиальный BMW X5 (цена б/у в среднем по стране 1 223 000 рублей). В Санкт-Петербурге самым популярным SUV стал кроссовер Kia Sportage (812 000 рублей).
Активнее всего внедорожниками и кроссоверами интересовались жители Москвы и Санкт-Петербурга: на долю этих мегаполисов приходится 10% и 5% от общефедерального спроса соответственно. На Краснодар пришлось 3%, Уфа, Самара, Нижний Новгород и Казань в I полугодии 2020-го генерировали по 2% от общего спроса. В Тюмени, Омске, Красноярске, Новосибирске, Барнауле и Иркутске мало интересовались кроссоверами и внедорожниками, — на каждый из городов пришлось менее 1% от общего спроса по стране.
Цены на автомобили этой категории в целом выросли, так, самый популярный Lada 4x4 подорожал за год на 3%. Только Chevrolet Niva и Renault Duster подешевели на 3%, у остальных SUV замечена прибавка в цене, самой существенной она оказалась у BMW X5 (+12%), а Volkswagen Touareg вырос в цене на 8% и стал стоить 1 107 000 рублей.
- АВТОВАЗ назвал три самые популярные модели июля, правда, тут речь идет о новых автомобилях.
Топ-10 популярных автомобилей сегмента SUV в России, первое полугодие 2020 года
|
Бренд
|
Модель
|
Средняя цена
|
1
|
ВАЗ (Lada)
|
4x4 (Нива)
|
224 000 (+3% за год)
|
2
|
Chevrolet
|
Niva
|
300 000 (-3% за год)
|
3
|
Kia
|
Sportage
|
812 000 (+1% за год)
|
4
|
BMW
|
X5
|
1 223 000 (+12% за год)
|
5
|
Toyota
|
Land Cruiser
|
2 165 000 (+4% за год)
|
6
|
Toyota
|
RAV4
|
1 011 000 (+5% за год)
|
7
|
Toyota
|
Land Cruiser Prado
|
1 686 000 (+1% за год)
|
8
|
Renault
|
Duster
|
604 000 (-3% за год)
|
9
|
Volkswagen
|
Touareg
|
1 107 000 (+8% за год)
|
10
|
Nissan
|
Qashqai
|
705 000 (+1% за год)
Фото: АВТОВАЗ