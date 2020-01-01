Названы самые популярные кроссоверы на вторичке — журнал За рулем

Названы самые популярные кроссоверы на вторичке

Это Нива, Sportage и X5.

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Рынок подержанных автомобилей сегмента SUV в первом полугодии 2020 года в большинстве регионов России показал отрицательную динамику, только в Барнауле спрос вырос на 6%, в Красноярске и Санкт-Петербурге — на 4%.

Эксперты выяснили, какие модели пользовались наибольшим спросом на вторичке в этот период. Ведущую тройку рейтинга составили ВАЗ 4x4 (Нива) со средней ценой 224 000 рублей, Chevrolet Niva, (300 000 рублей) и Kia Sportage со средней ценой 812 000 рублей.

4x4 стала самым востребованным автомобилем сегмента SUV во всех крупных городах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. В столице первое место занял премиальный BMW X5 (цена б/у в среднем по стране 1 223 000 рублей). В Санкт-Петербурге самым популярным SUV стал кроссовер Kia Sportage (812 000 рублей).

Активнее всего внедорожниками и кроссоверами интересовались жители Москвы и Санкт-Петербурга: на долю этих мегаполисов приходится 10% и 5% от общефедерального спроса соответственно. На Краснодар пришлось 3%, Уфа, Самара, Нижний Новгород и Казань в I полугодии 2020-го генерировали по 2% от общего спроса. В Тюмени, Омске, Красноярске, Новосибирске, Барнауле и Иркутске мало интересовались кроссоверами и внедорожниками, — на каждый из городов пришлось менее 1% от общего спроса по стране.

Цены на автомобили этой категории в целом выросли, так, самый популярный Lada 4x4 подорожал за год на 3%. Только Chevrolet Niva и Renault Duster подешевели на 3%, у остальных SUV замечена прибавка в цене, самой существенной она оказалась у BMW X5 (+12%), а Volkswagen Touareg вырос в цене на 8% и стал стоить 1 107 000 рублей.

Топ-10 популярных автомобилей сегмента SUV в России, первое полугодие 2020 года

Бренд

Модель

Средняя цена

1

ВАЗ (Lada)

4x4 (Нива)

224 000 (+3% за год)

2

Chevrolet

Niva

300 000 (-3% за год)

3

Kia

Sportage

812 000 (+1% за год)

4

BMW

X5

1 223 000 (+12% за год)

5

Toyota

Land Cruiser

2 165 000 (+4% за год)

6

Toyota

RAV4

1 011 000 (+5% за год)

7

Toyota

Land Cruiser Prado

1 686 000 (+1% за год)

8

Renault

Duster

604 000 (-3% за год)

9

Volkswagen

Touareg

1 107 000 (+8% за год)

10

Nissan

Qashqai

705 000 (+1% за год)

Фото: АВТОВАЗ

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