Названы самые популярные кроссоверы на вторичке

Это Нива, Sportage и X5.

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Рынок подержанных автомобилей сегмента SUV в первом полугодии 2020 года в большинстве регионов России показал отрицательную динамику, только в Барнауле спрос вырос на 6%, в Красноярске и Санкт-Петербурге — на 4%.

Эксперты выяснили, какие модели пользовались наибольшим спросом на вторичке в этот период. Ведущую тройку рейтинга составили ВАЗ 4x4 (Нива) со средней ценой 224 000 рублей, Chevrolet Niva, (300 000 рублей) и Kia Sportage со средней ценой 812 000 рублей.

4x4 стала самым востребованным автомобилем сегмента SUV во всех крупных городах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. В столице первое место занял премиальный BMW X5 (цена б/у в среднем по стране 1 223 000 рублей). В Санкт-Петербурге самым популярным SUV стал кроссовер Kia Sportage (812 000 рублей).

Активнее всего внедорожниками и кроссоверами интересовались жители Москвы и Санкт-Петербурга: на долю этих мегаполисов приходится 10% и 5% от общефедерального спроса соответственно. На Краснодар пришлось 3%, Уфа, Самара, Нижний Новгород и Казань в I полугодии 2020-го генерировали по 2% от общего спроса. В Тюмени, Омске, Красноярске, Новосибирске, Барнауле и Иркутске мало интересовались кроссоверами и внедорожниками, — на каждый из городов пришлось менее 1% от общего спроса по стране.

Цены на автомобили этой категории в целом выросли, так, самый популярный Lada 4x4 подорожал за год на 3%. Только Chevrolet Niva и Renault Duster подешевели на 3%, у остальных SUV замечена прибавка в цене, самой существенной она оказалась у BMW X5 (+12%), а Volkswagen Touareg вырос в цене на 8% и стал стоить 1 107 000 рублей.

АВТОВАЗ назвал три самые популярные модели июля, правда, тут речь идет о новых автомобилях.

Топ-10 популярных автомобилей сегмента SUV в России, первое полугодие 2020 года

№ Бренд Модель Средняя цена 1 ВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 224 000 (+3% за год) 2 Chevrolet Niva 300 000 (-3% за год) 3 Kia Sportage 812 000 (+1% за год) 4 BMW X5 1 223 000 (+12% за год) 5 Toyota Land Cruiser 2 165 000 (+4% за год) 6 Toyota RAV4 1 011 000 (+5% за год) 7 Toyota Land Cruiser Prado 1 686 000 (+1% за год) 8 Renault Duster 604 000 (-3% за год) 9 Volkswagen Touareg 1 107 000 (+8% за год) 10 Nissan Qashqai 705 000 (+1% за год)

Фото: АВТОВАЗ