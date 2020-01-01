АВТОВАЗ назвал три самых популярных модели июля

В целом продажи прошлого месяца оказались успешными и достигли уровня до периода ограничений и даже выросли относительно июля прошлого года.

Материалы по теме АВТОВАЗ уходит в отпуск до 16 августа

В июле 31 709 автомобилей Лада нашли своих покупателей, включая 310 штук моделей Lada Niva и 529 экземпляров Niva до ее ребрендинга. Как известно, продажи Niva под брендом Lada официально стартовали только с 21 июля.

В целом же продажи июля оказались для марки успешными и на 5,7% (или +2% с Niva) превзошли результаты того же месяца прошлого года, несмотря на «отпускной» период и подорожание некоторых моделей.

Тройка самых популярных у покупателей моделей сложилась следующим образом: лидирует Lada Granta с результатом в 11 450 автомобилей, на втором месте Vesta — 9807 штук, на третьем — пассажирские версии семейства Largus — в прошлом месяце было реализовано 3718 таких автомобилей.

На АВТОВАЗе с удовлетворением отмечают рост заказов от корпоративных клиентов, что говорит о восстановлении деловой активности в стране.

В целом же за семь месяцев с начала года в нашей стране было реализовано 164 305 автомобилей Lada, что на 19% меньше, чем в прошлом году.

Недавно АВТОВАЗ представил новую версию семейства универсалов повышенной вместимости — Largus Cross Quest.



Фото: АВТОВАЗ